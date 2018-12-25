Глава Минфина России Антон Силуанов упрекнул Белоруссию в не полном выполнении условий союзного договора
Заявление прозвучало на фоне предстоящей сегодня встречи лидеров двух стран.
Договор 1999 года предусматривает создание единой налоговой, таможенной, денежно-кредитной, акцизной и экономической политики. Все эти пункты, по мнению Силуанова, не выполняются. В качестве примера он привел периодические нарушения таможенного режима, упомянув о ввозе санкционных и подакцизных товаров с территории Белоруссии в Россию. Также министр указал, что до сих пор отсутствует единая валюта двух стран. Силуанов отметил, что Белоруссия – наш сосед и союзник, но «в последнее время доверие потеряно».
Накануне Александр Лукашенко посетовал, что Москва больше не воспринимает отношения с Минском как братские. Ранее белорусский президент говорил, что российская сторона отвергла все предложения по ценам на газ и по компенсации за налоговый маневр нефтяной отрасли. По его словам, на предстоящих 25 декабря переговорах в Москве представители обеих сторон должны будут ответить на вопрос, почему принятое главами двух государств решение не было исполнено в этом году.
Напомним, в ходе предыдущей встречи с Путиным Лукашенко назвал стоимость транспортировки российского газа слишком высокой и призвал изменить ситуацию.
Комментарии13
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laz89 25 декабря 2018 | 13:03
Аэропорт «Достоевский»
Терминал «Идиот»...
andy66 25 декабря 2018 | 13:06
а есть хоть один международный договор, на который современная РФ еще не наплевала? Когда РФ рассуждает о международном законодательстве - в мире это уже вызывает истерический смех
luger_max_otto 25 декабря 2018 | 13:24
Ага, финансист выискался. Статистики неправильно считают, президенты неправильно выполняют его требования. Один хрен с бугра весь в белом!
mikhail_spb_ 25 декабря 2018 | 13:07
Учитывая тяжкие обвинения, брошенные главным минфиновцем, и утверждения Батьки о том, что более он не рассматривает отношения как братские, можно ожидать оформления развода на встрече двух диктаторов?
timwlad94 25 декабря 2018 | 13:21
mikhail_spb_: Учитывая тяжкие обвинения, брошенные главным минфиновцем, и утверждения Батьки о том, что более он не рассматривает отношения как братские, можно ожидать оформления развода на встрече двух диктаторов?
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Да нет, сейчас положение как перед первой мировой войной, никто воевать не хочет, но война по истреблению дебилов либералов начнётся по той причине что умным надо выживать в конкуренции с дебильными ворами.
Та же ситуация на Украине, сейчас там пофиг кто спровоцирует агресию,один хрен начнётся бойня по истреблению махрового либерального дебилизма .
И господин Путин об этом же на пресс-конференции говорил, принимаются только оптимисты способные работать на развитие. Пессимистов ищущие причины не делать будут отправляться на МРОТ.
Ну это может быть и лагерный МРОТ для воспитания оптимизма поработать на благо общества.
В общем все не хотят, но придётся так как ну это нормально когда бьют по морде тех кто обворовывает по причине не желания поработать.
piterrr 25 декабря 2018 | 13:09
гэбистский выкормыш Силуанов: " ОНИ НАМ УЖЕ ДОЛЖНЫ. ЧЁ ТЫ ГОВОРИЛ, ЧТО У ТЕБЯ ТАМ… СОЛЯРЫ У ТЕБЯ ТАМ НЕТ? ДЕНЕГ У ТЕБЯ ТАМ НЕТ? СЛОМАЛСЯ ТЫ?"
puteshestvennik 25 декабря 2018 | 13:10
Ну в общем верно, только забыл добавить что Россия ровно точно так же нарушает этот самый договор перекрывая поставки продовольствия из Белоруссии. А обвинять Белоруссию в том что "появилась" единая валюта довольно странно - это двухсторонний процесс и он за прошедшие 20 лет вообще никак не двигался.
plank1957 25 декабря 2018 | 13:11
Два медведя в одной берлоге не живут. Путин решил нагнуть Лукашенко или убрать его из президентов Белоруссии.
joker57 25 декабря 2018 | 13:17
а не хрен строить отношения по принципу "боливар не выдержит нас двоих"
neon999 25 декабря 2018 | 13:30
Из жизни упырей. И зачем на ЭМ пытаются навязать эту повестку ?
don_ballon 25 декабря 2018 | 13:44
Общей валютой должен стать белорусский рубэль, ибо курс его к российскому "дереву" 1: 32. То есть, один деревянный стоит три белорусские копейки.
rasterzayka 25 декабря 2018 | 13:48
Значит так. Первое. Союзное государство когда-то замутил Лукашенко. При старом и больном Ельцине он очень надеялся на благоприятный для себя расклад. Ездил по всяким российским губерам, заручаясь их поддержкой. Но гбисты решили по-своему. Поэтому сашке шкловскому такое союзное государство нафиг не надо. Оно сломалось - несите другое. Никаких плюшек не обломится - луке это просто невыгодно. Второе. 《А если отключим газ?》. Все слишком суровые меры оставьте для Мордовии (это они самые терпилы в России). У Лукашенко животная чуйка на опасность. Поэтому лет пятнадцать назад он привел в страну китайцев. Всерьез и надолго. Смолевичи мне не дадут соврать. Т.е. слишком много заинтересованных из числа 《третьих лиц》Третье. Про народ. Народ уехал. Нынешняя Беларусь - это государство ментов и пенсов. Которые писком пищат, шоб их кто-то взял на довольствие за их... ну я не знаю... за то, шо они просто такие вот есть. Ни о какой лояльности здесь речь не идет. Обычное совковое иждивенчество. Четвертое. Те, кто уехал. Мы в приципе не признаем закулисные игры агрофюрера - я, например, ни разу за него не голосовала и имею после Плошчы 2006 года эмиграцию. Так же как мы ни на йоту не поддерживаем какие-то союзы с ненормальным запоребриком. И, да. Мы никогда не простим русне Украину, и если, даст Бог, мы вернемся таки домой, то только на абрамсах под Погоней и беларуской мовай на латинице. Все, как мечтает Аркаша Бабченко.:))
zukero_ 25 декабря 2018 | 13:53
Скоро бульбашобендеровцы нападут на мирных трактористов. Даёшь Новобелороссию! Правильно ватаны?