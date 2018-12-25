Глава Минфина России Антон Силуанов упрекнул Белоруссию в не полном выполнении условий союзного договора

Заявление прозвучало на фоне предстоящей сегодня встречи лидеров двух стран.

Договор 1999 года предусматривает создание единой налоговой, таможенной, денежно-кредитной, акцизной и экономической политики. Все эти пункты, по мнению Силуанова, не выполняются. В качестве примера он привел периодические нарушения таможенного режима, упомянув о ввозе санкционных и подакцизных товаров с территории Белоруссии в Россию. Также министр указал, что до сих пор отсутствует единая валюта двух стран. Силуанов отметил, что Белоруссия – наш сосед и союзник, но «в последнее время доверие потеряно».

Накануне Александр Лукашенко посетовал, что Москва больше не воспринимает отношения с Минском как братские. Ранее белорусский президент говорил, что российская сторона отвергла все предложения по ценам на газ и по компенсации за налоговый маневр нефтяной отрасли. По его словам, на предстоящих 25 декабря переговорах в Москве представители обеих сторон должны будут ответить на вопрос, почему принятое главами двух государств решение не было исполнено в этом году.

Напомним, в ходе предыдущей встречи с Путиным Лукашенко назвал стоимость транспортировки российского газа слишком высокой и призвал изменить ситуацию.