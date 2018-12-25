Z Архив новостей новости
5 11 6 2503
12:32, 25 декабря 2018

Ученые обнаружили аномалию в Хабаровском крае

Эксперты полагают, что она могла быть вызвана падением метеорита.

Русло реки Буреи в Хабаровском крае в 70 километрах от поселка Чекунда оказалось перекрыто грудой камней, земли и деревьев. Специалисты научно-исследовательского центра «Планета» Росгидромета, проанализировав материалы спутниковой съемки, пришли к выводу, что 12 декабря в этом районе произошла термическая аномалия. Было установлено точное время обрушения сопки и то, что оно сопровождалось неким событием, которое вызвало сильное выделение тепла. Кроме того, анализ данных космического аппарата «Sentinel-2А» за 9 и 12 декабря позволил выявить значительные ландшафтные изменения, которые произошли за этот промежуток времени возле русла реки Буреи. Например, на более позднем снимке отсутствует часть сопки и заметно изменение земляного покрова.
На днях глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов предположил, что русло Буреи оказалось перекрыто из-за падения метеорита. К такой версии склоняются и многие местные жители, однако никто из них небесное тело не видел. Некоторые полагают, что в сопку врезалась ступень ракеты.

Стоит отметить, что падение метеорита в данном районе не зафиксировали ни NASA, ни сейсмологи с Камчатки. В Сахалинском филиале «Единой геофизической службы» РАН считают, что подобные последствия скорее могли произойти от сильного оползня.

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

wild_division 25 декабря 2018 | 12:43

Аномалия это власть.

kottigr1 25 декабря 2018 | 12:48

wild_division: Если Воздушно Космические Войска проглядели прямое попадание метеорита рядом с Хабаровском, то будет неудивительным и то что они проспят начало Ядерной войны...

gonduras_in_colima 25 декабря 2018 | 13:06

Для знакомых с металллогидридной теорией строения планет это никакая не аномалия.
То, что наблюдается - депрессионно-взрывная воронка, вызванная истекающим из ядра наружу водородом.
Загадочности явлению добавило то, что выход водорода со взрывом пришёлся на сложный рельеф, сочетающий реку и сопку.
Хотя, надо сказать, что местность для подобного явления не самая типичная.
Ну, как-то так.

m_doc 25 декабря 2018 | 13:07

kottigr1: ВКС с метеоритами не воюют, придурок. Или ты, как и энциклопедист Латынина, считаешь, что метеориты мониторит Глонасс?:)))

gonduras_in_colima 25 декабря 2018 | 13:11

m_doc: Это не метеорит, Портяныч, так что придержи свою скунсову железу.
Судя по описанию, это явление совершенно того же происхождения, что и загадочный взрыв на окраине Сасова в 1991-м году.

m_doc 25 декабря 2018 | 13:18

gonduras_in_colima: Прокладястый, ты тоже попой сильно-то не тарахти и свои выдумки мне не приписывай. Оползень это, скорее всего. И старина Оккам со мной согласился бы.

gvs 25 декабря 2018 | 12:48

Утилизация мусора из российского сегмента МКС ))))

solonko 25 декабря 2018 | 12:49

Китайцы испытали свою гиперзвуковую ракету. Не в мультике.

nichirin 25 декабря 2018 | 13:06

Рогозин слетел с орбиты? Все ответы о природе данной "аномалии" стоит искать в местном филиале "Единой России".

socialism 25 декабря 2018 | 13:20

Больше всего раздражают учёные скептики, которые никогда не верят ни в какие аномалии, вместо того что бы изучать все непонятные и неизвестные науке явления, и происшествия. Ну зачем врать про оползень, когда спутники зафиксировали повышенную температуру? И местные жители рассказывают, что когда взобрались на эту возникшую дамбу увидели, что из её недр идёт дым и весь этот песок и камни горячие. Оползень не приводит к нагреву.
Самые большие тормоза в научном прогрессе, это люди в башках которых затвердевшее сознание: "этого не может быть, потому что не может быть никогда". А вот Шекспир прав:
"Есть многое в природе, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам"

prospero123 25 декабря 2018 | 13:43

Радиационный фон-то померьте. Похоже, это как под челябинском, ракетку уронили.
И радиоактивный водород дружно выделился вместе с остальными короткоживущими ядерными осколками.

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Приходится школьнику учиться жить не скажу применительно к подлости, но, по крайней мере, применительно к внешним условиям бытия, которые далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Ну ничего не поделаешь…

5 505 6 28764 20.12
#слушать 02:39:13 8читать ;смотреть $скачать 36.4 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Блоги

Михаил Ошеров блогер, публицист, политический эксперт (Израиль)

Судороги израильской военной доктрины Вкратце можно сформулировать основной тезис израильской военной доктрины – постоянная агрессия против соседей. Или, говоря другими словами, война без потерь на чужой территории…

5 181 6 11280 23.12
Kизраиль, войны, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной позор Европы Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников – это теперь должны знать все европейцы…

5 111 6 8980 23.12
Kевропа, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 110 6 10218 08:29
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Лев Троцкий. Первая холодная война Лев Троцкий. Первая холодная война В ситуации новой холодной войны, острейшего противостояния с Западом, возникает вопрос: это все было предопределено?

5 59 6 6064 24.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, образование, мнения
Блоги

Conflict Intelligence Team Расследования военных конфликтов

В Сирии при минометном обстреле погиб бывший разведчик ВДВ Александр Дудченко Ответственность за обстрел издание возлагает на «Фронт национального освобождения» — коалицию умеренных и исламистских группировок сирийской оппозиции под эгидой Турции…

5 155 6 26357 18.12
Kсирия, военные, рф, события
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Москвичи горячо поздравили Сталина с днём рождения Ровно 139 лет назад, 21 декабря 1879 года, на свет появился Сталин. Сегодня, судя по опросам, большинство россиян ставит его на первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей…

5 340 6 36015 21.12
Kпраздники, общество, сталин, день рождения, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Порошенко нужны такие ситуации. И поэтому я и заявлял впоследствии, что я уверен, что он будет делать еще некоторые телодвижения, подставляя, конечно, не своих детей, а чьих-то детей…

5 107 6 11737 21.12
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Что для вас интереснее на пресс-конференции Путина?
5 58 6 6771 20.12
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Кто же эти умники? Кто же эти умники? Все эти — Клинские, Жигулевские и другие пивные бренды давно принадлежат иностранным хозяевам, и вся эта реклама работает даже не на Россию, и все денежки будут уходить за рубеж…

5 77 6 9304 20.12
8читать ;смотреть
Kзаконы, реклама, алкоголь, госдума, видео, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Российская сторона предупреждала Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа…

5 197 6 25358 21.12
Kсми, политика, великобритания, рф, мнения
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 185 6 24033 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Интервью #ещенепознер

Владимир Мединский гость: Владимир Мединский министр культуры РФ

Я вообще большой противник политкорректности, особенно в европейском понимании этого слова. Потому что политкорректность – это, как правило, неправда…

5 47 6 6693 24.12
#слушать 41:30 8читать $скачать 9.5 МБ
Kистория, культура
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Оболганная война, еще раз к 100-летию окончания Первой мировой Память о войне у нас либо стерта, либо сфальсифицирована. Захоронения русских воинов, погибших в 1914-18 годах были в СССР уничтожены…

5 148 6 21262 22.12
Kобщество, история, наука, война, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Вперёд, в прошлое! Народ не верит в путинскую стабильность и хочет назад, к Брежневу. Как бы ни старались федеральные телеканалы, россиянин всегда голосует рублём…

5 632 6 91033 19.12
Kобщество, история, опросы, политика, мнения
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Минюст объявил о внеплановой проверке движения «За права человека» Думаю, что слова президента о том, что «хотите чтобы было как в Париже?», определит ближайшую повестку дня взаимодействия Кремля с гражданским обществом…

5 67 6 17564 18.12
Kправозащитники, политика, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

«Останкино» хочет судиться с «Первым каналом» Телецентр подал два иска, требуя вернуть накопленные долги, объем которых, утверждают в компании, достиг «критического значения»...

5 11 6 7442
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Редко бывает такое, что удается изобрести лекарство, которое гораздо опасней и смертоносней, чем сама болезнь, но в России это умеют…

5 95 6 153985 19.12
#слушать 49:44 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование

Персона года на альтернативных ТВ и YouTube-каналах. Версия программы «Человек из Телевизора»

5 52 6 27449 22.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Итоги года: Путин и пустота Самое главное, что подтвердила пресс-конференция Путина, — пустота на месте национальной стратегии развития, отсутствие видения будущего…

5 298 6 437307 23.12
Kпутин, рф, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главная проблема заключается в том, что если вы воруете деньги, и если денег у населения нету, то у вас ничего не может быть нормального, начиная с обычного производства и кончая медициной…

5 169 6 125793 22.12
#слушать 47:55 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7510031
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3825755

Сегодня в эфире