Ученые обнаружили аномалию в Хабаровском крае
Эксперты полагают, что она могла быть вызвана падением метеорита.
Русло реки Буреи в Хабаровском крае в 70 километрах от поселка Чекунда оказалось перекрыто грудой камней, земли и деревьев. Специалисты научно-исследовательского центра «Планета» Росгидромета, проанализировав материалы спутниковой съемки, пришли к выводу, что 12 декабря в этом районе произошла термическая аномалия. Было установлено точное время обрушения сопки и то, что оно сопровождалось неким событием, которое вызвало сильное выделение тепла. Кроме того, анализ данных космического аппарата «Sentinel-2А» за 9 и 12 декабря позволил выявить значительные ландшафтные изменения, которые произошли за этот промежуток времени возле русла реки Буреи. Например, на более позднем снимке отсутствует часть сопки и заметно изменение земляного покрова.
На днях глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов предположил, что русло Буреи оказалось перекрыто из-за падения метеорита. К такой версии склоняются и многие местные жители, однако никто из них небесное тело не видел. Некоторые полагают, что в сопку врезалась ступень ракеты.
Стоит отметить, что падение метеорита в данном районе не зафиксировали ни NASA, ни сейсмологи с Камчатки. В Сахалинском филиале «Единой геофизической службы» РАН считают, что подобные последствия скорее могли произойти от сильного оползня.
Комментарии11
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wild_division 25 декабря 2018 | 12:43
Аномалия это власть.
kottigr1 25 декабря 2018 | 12:48
wild_division: Если Воздушно Космические Войска проглядели прямое попадание метеорита рядом с Хабаровском, то будет неудивительным и то что они проспят начало Ядерной войны...
gonduras_in_colima 25 декабря 2018 | 13:06
Для знакомых с металллогидридной теорией строения планет это никакая не аномалия.
То, что наблюдается - депрессионно-взрывная воронка, вызванная истекающим из ядра наружу водородом.
Загадочности явлению добавило то, что выход водорода со взрывом пришёлся на сложный рельеф, сочетающий реку и сопку.
Хотя, надо сказать, что местность для подобного явления не самая типичная.
Ну, как-то так.
m_doc 25 декабря 2018 | 13:07
kottigr1: ВКС с метеоритами не воюют, придурок. Или ты, как и энциклопедист Латынина, считаешь, что метеориты мониторит Глонасс?:)))
gonduras_in_colima 25 декабря 2018 | 13:11
m_doc: Это не метеорит, Портяныч, так что придержи свою скунсову железу.
Судя по описанию, это явление совершенно того же происхождения, что и загадочный взрыв на окраине Сасова в 1991-м году.
m_doc 25 декабря 2018 | 13:18
gonduras_in_colima: Прокладястый, ты тоже попой сильно-то не тарахти и свои выдумки мне не приписывай. Оползень это, скорее всего. И старина Оккам со мной согласился бы.
gvs 25 декабря 2018 | 12:48
Утилизация мусора из российского сегмента МКС ))))
solonko 25 декабря 2018 | 12:49
Китайцы испытали свою гиперзвуковую ракету. Не в мультике.
nichirin 25 декабря 2018 | 13:06
Рогозин слетел с орбиты? Все ответы о природе данной "аномалии" стоит искать в местном филиале "Единой России".
socialism 25 декабря 2018 | 13:20
Больше всего раздражают учёные скептики, которые никогда не верят ни в какие аномалии, вместо того что бы изучать все непонятные и неизвестные науке явления, и происшествия. Ну зачем врать про оползень, когда спутники зафиксировали повышенную температуру? И местные жители рассказывают, что когда взобрались на эту возникшую дамбу увидели, что из её недр идёт дым и весь этот песок и камни горячие. Оползень не приводит к нагреву.
Самые большие тормоза в научном прогрессе, это люди в башках которых затвердевшее сознание: "этого не может быть, потому что не может быть никогда". А вот Шекспир прав:
"Есть многое в природе, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам"
prospero123 25 декабря 2018 | 13:43
Радиационный фон-то померьте. Похоже, это как под челябинском, ракетку уронили.
И радиоактивный водород дружно выделился вместе с остальными короткоживущими ядерными осколками.