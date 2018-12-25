Ученые обнаружили аномалию в Хабаровском крае

Эксперты полагают, что она могла быть вызвана падением метеорита.

Русло реки Буреи в Хабаровском крае в 70 километрах от поселка Чекунда оказалось перекрыто грудой камней, земли и деревьев. Специалисты научно-исследовательского центра «Планета» Росгидромета, проанализировав материалы спутниковой съемки, пришли к выводу, что 12 декабря в этом районе произошла термическая аномалия. Было установлено точное время обрушения сопки и то, что оно сопровождалось неким событием, которое вызвало сильное выделение тепла. Кроме того, анализ данных космического аппарата «Sentinel-2А» за 9 и 12 декабря позволил выявить значительные ландшафтные изменения, которые произошли за этот промежуток времени возле русла реки Буреи. Например, на более позднем снимке отсутствует часть сопки и заметно изменение земляного покрова.

На днях глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов предположил, что русло Буреи оказалось перекрыто из-за падения метеорита. К такой версии склоняются и многие местные жители, однако никто из них небесное тело не видел. Некоторые полагают, что в сопку врезалась ступень ракеты.

Стоит отметить, что падение метеорита в данном районе не зафиксировали ни NASA, ни сейсмологи с Камчатки. В Сахалинском филиале «Единой геофизической службы» РАН считают, что подобные последствия скорее могли произойти от сильного оползня.