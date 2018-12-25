Школьную программу по истории необходимо обновлять каждые 3-5 лет, — считает министр просвещения Ольга Васильева
Она напомнила, что нынешний курс по истории отечества предлагает ее изучение до 2014-го года, однако за последние годы в мире и стране произошло множество значимых событий. В частности, Васильева отметила чемпионат мира по футболу.
Комментарии24
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danko1 25 декабря 2018 | 12:44
Россия- это страна с непредсказуемым прошлым и лживым настоящим.
И история современная в школах преподается по лживому учебнику, который Путин редактировал так, как это ему выгодно было.
kottigr1 25 декабря 2018 | 12:46
danko1: Знания по Истории должны колебаться вместе с генеральной линией партии и правительства...
wild_division 25 декабря 2018 | 12:47
danko1: Обновлять, это переписывание так сказать своими словами, в зависимости от политической коньюктуры.
Так они так постоянно и делают.
chichanik 25 декабря 2018 | 12:47
Повышение пенсионного возраста и раскол церквей - войдут?
kochar 25 декабря 2018 | 13:05
chichanik: Нет конечно,их обойдут.
ura_123 25 декабря 2018 | 12:48
”Недавно на Патриарших была занимательная история..” (с)
Что за нездоровая мания переписывать историю,от Мединского заразились воздушно-капельным путём что-ли?
cromwel 25 декабря 2018 | 12:53
Ну да, как великий кормчий укажет так и писать.
yuriyp 25 декабря 2018 | 12:54
Она на что намекает: что у нас вожди будут так часто меняться?!
grs_alx_112018 25 декабря 2018 | 13:00
yuriyp: Да нет - вождь будет один - почетный святой при жизни. А потом - мумия и маятник ;))
Это тетка прогнозирут периодичность чудачеств исторических - зимние игры в субтропиках, Крым или ЧМ по ногомячу. А ведь еще хотели заполучить и Всеминые конные игры ;))
bozman_xl 25 декабря 2018 | 13:01
yuriyp: ..вожди будут так часто меняться?! -------------------------------------------------------------------------
Наш Великий Вождь бессмертен, поэтому менять историю к каждой его инаугурации - 2024, 2030, 2036, 2042 ... и далее, далее, далее
apontiy 25 декабря 2018 | 13:34
yuriyp: Ну , дура она, хоть и министр - полная дура! Жаль только бедных учителей, которых обяжут "нести в народ" это путинское умное, доброе, вечное...
zloy_sok 25 декабря 2018 | 13:01
Угу, каждый год историки Мединские будут находить все новые и новые факты....
gregor 25 декабря 2018 | 13:02
Вот где страна -то .... , история переписывается после прихода каждого следующего Солнцеподобного . Посмешище ,да и только .
В теперешнем учебнике написано , что прежде чем начать операцию военную , Жуков ехал к Путину советоваться . Когда был Хрущёв , ехал к нему , стал Брежнев , переписали ,что ехал советоваться с Брежневым ,а в современном учебнике по Истории , Жуков уже ездил советоваться к Путину В.В ... прежде чем утверждать план операции . Не страна ,а посмешище какое -то .
neyexo 25 декабря 2018 | 13:05
Раз так, то в учебниках истории должен быть план-факт
по посланиям президента и прямым линиям
asyrj 25 декабря 2018 | 13:06
Каждые три года должны выходить новые мифы о главном,
со старыми авторами: пан Мединский, тетя Оля.
nigelliri56 25 декабря 2018 | 13:07
"...Если партия может запустить руку в прошлое и сказать о том или ином событии, что его никогда не было, — это пострашнее, чем пытка или смерть. Партия говорит, что Океания никогда не заключала союза с Евразией. Он, Уинстон Смит, знает, что Океания была в союзе с Евразией всего четыре года назад. Но где хранится это знание? Только в его уме, а он, так или иначе, скоро будет уничтожен. И если все принимают ложь, навязанную партией, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой..."
"...Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила..." (с)
sergey1971 25 декабря 2018 | 13:09
История должна изучаться до периода прихода к власти действующего руководителя. При действующем руководителе это уже не история, а современность.
alex_sionist 25 декабря 2018 | 13:21
Отец рассказывал, что когда они изучали в школе восстание Шамиля он был национальным героем , а когда надо было сдавать экзамены всех собрали и предупредили что Шамиль бандит и наймит царизма. В Путинской России те же проблемы.
noxepy_88 25 декабря 2018 | 13:22
Чо за антиинновационная хрень?! Электронный учебник истории, онлайн корректура 24 часа в сутки, вот это всё.
murad_manapov 25 декабря 2018 | 13:25
надо про допинговый скандал внести в учебник параграф. и указать, что это омерега всё устроила...
in_cat_we_trust 25 декабря 2018 | 13:30
Футболёры уже творят историю? Про Кокоркина с Мамайкиным тоже в учебнике будет?
kail34 25 декабря 2018 | 13:31
Это говорит только о том,что каждые 3-5 лет наша история,Государства Российского будет менятся до такой степени,что детям нужны будут новые и новейшие учебники по истории ибо наша история непредсказуема!
timber_head 25 декабря 2018 | 13:37
"В частности, Васильева отметила чемпионат мира по футболу."
Вот уж воистину, "в ставке Гитлера все малахольные" (к/ф "В бои идут одни старики)
zhrv 25 декабря 2018 | 13:48
- "за последние годы в мире и стране произошло множество значимых событий. В частности, Васильева отметила чемпионат мира по футболу."
Иными словами, вся изучаемая несколько лет в школе история - это "последние годы с мире и стране, и конечно же -ЧМ 2018?