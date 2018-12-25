Городская дума Екатеринбурга передумала повышать зарплату мэру в два раза
Предполагалось, что Александр Высокинский будет получать не 150 тысяч в месяц, а 300. Однако, в итоге увеличение зарплаты заменили индексацией на 4%.
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Предполагалось, что Александр Высокинский будет получать не 150 тысяч в месяц, а 300. Однако, в итоге увеличение зарплаты заменили индексацией на 4%.
Комментарии8
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pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 25 декабря 2018 | 12:41
В начале 90-х у нас в горСовете Екб проблемы были иного уровня.
tv_victim 25 декабря 2018 | 12:47
Типа, на одну зарплату живет?
polsan 25 декабря 2018 | 12:51
Он ещё ничего не сделал, за что ему повышать?! ) Смешно
agamasat 25 декабря 2018 | 12:51
Мэру надо бы написать заявление об отставке - какого хрена ишачить за копейки!)
cromwel 25 декабря 2018 | 12:51
А что, в четыре хотят? Я бы вообще платил бы им тысяч двадцать и спрашивал бы по полной, с уголовной ответственностью. И полным отчетом родчтвенников о нажитом честным трудом.
georgsemen 25 декабря 2018 | 12:53
Так, день не день не приходится
В один день 150, в другой день 300...
И раз в месяц +4%
klukvik 25 декабря 2018 | 12:56
ловкий ход, заявить: "в тыщу раз!", а потом до сотни скинуть. мол вот какие мы молодцы))
dr_nemos 25 декабря 2018 | 13:37
Передумала? Да не смешите,...звонок из АП президента и все. Сами они никогда не передумают...т.к. их дума одна - красть, красть и еще раз красть.