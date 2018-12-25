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12:31, 25 декабря 2018

Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Он подчеркнул, что на это решение повлиял недопуск на прошедшие Олимпийские игры.

Шипулин является чемпионом Олимпиады-2014 и чемпионом мира-2017 в эстафете.

Комментарии

4

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timbuktu 25 декабря 2018 | 12:59

куды таперича? в депутутки?

tant14 25 декабря 2018 | 13:30

Шипулин завершил спортивную карьеру, чтобы не угодить в тюрьму
Нурлан Гасымов

Сборной России по биатлону из-за допинга заинтересовалась полиция Австрии
Завершение карьеры биатлониста Антона Шипулина связано с его уголовным преследованием в Австрии. Об этом «URA.RU» рассказал председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев.

«Если австрийский суд признает Шипулина виновным по антидопинговому делу и объявит его в международный розыск, российский спортсмен будет под угрозой задержания, оказавшись за рубежом. В таком случае он не сможет выступать на международных соревнованиях за пределами России», — говорит собеседник агентства.

Кроме того, по словам юриста, уход спортсмена из биатлона не спасет его от уголовного преследования, а антидопинговое дело будет продолжено.

uralruss 25 декабря 2018 | 13:39

Допинг "жрать" нельзя, силы тогда откуда взять для выступлений? У Губерниева что ли?

neon999 25 декабря 2018 | 13:53

Ещё один, жравший мельдоний ?
И ведь часто их заставляли это делать спортивные «врачи» и тренеры, но ни один из
этих рабов не осмелился выставить счёт за это упырям.
Тогда будем считать, что сами виноваты и не надо громко плакать !

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