Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Он подчеркнул, что на это решение повлиял недопуск на прошедшие Олимпийские игры.
Шипулин является чемпионом Олимпиады-2014 и чемпионом мира-2017 в эстафете.
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Он подчеркнул, что на это решение повлиял недопуск на прошедшие Олимпийские игры.
Шипулин является чемпионом Олимпиады-2014 и чемпионом мира-2017 в эстафете.
Комментарии4
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timbuktu 25 декабря 2018 | 12:59
куды таперича? в депутутки?
tant14 25 декабря 2018 | 13:30
Шипулин завершил спортивную карьеру, чтобы не угодить в тюрьму
Нурлан Гасымов
Сборной России по биатлону из-за допинга заинтересовалась полиция Австрии
Завершение карьеры биатлониста Антона Шипулина связано с его уголовным преследованием в Австрии. Об этом «URA.RU» рассказал председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев.
«Если австрийский суд признает Шипулина виновным по антидопинговому делу и объявит его в международный розыск, российский спортсмен будет под угрозой задержания, оказавшись за рубежом. В таком случае он не сможет выступать на международных соревнованиях за пределами России», — говорит собеседник агентства.
Кроме того, по словам юриста, уход спортсмена из биатлона не спасет его от уголовного преследования, а антидопинговое дело будет продолжено.
uralruss 25 декабря 2018 | 13:39
Допинг "жрать" нельзя, силы тогда откуда взять для выступлений? У Губерниева что ли?
neon999 25 декабря 2018 | 13:53
Ещё один, жравший мельдоний ?
И ведь часто их заставляли это делать спортивные «врачи» и тренеры, но ни один из
этих рабов не осмелился выставить счёт за это упырям.
Тогда будем считать, что сами виноваты и не надо громко плакать !