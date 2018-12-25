Антон Силуанов: Белоруссия не полностью выполняет условия союзного договора

Белоруссия не полностью выполняет условия союзного договора, — утверждает министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, в частности, периодически нарушается таможенный режим и в Россию ввозят товары, находящиеся под санкциями. В последнее время доверие потеряно, — отметил Силуанов.

Накануне Александр Лукашенко отметил, что в Москве больше не воспринимают отношения с Белоруссией как братские.

Сегодня в Кремле Лукашенко проведет встречу с Владимиром Путиным.