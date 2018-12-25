Антон Силуанов: Белоруссия не полностью выполняет условия союзного договора
Белоруссия не полностью выполняет условия союзного договора, — утверждает министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, в частности, периодически нарушается таможенный режим и в Россию ввозят товары, находящиеся под санкциями. В последнее время доверие потеряно, — отметил Силуанов.
Накануне Александр Лукашенко отметил, что в Москве больше не воспринимают отношения с Белоруссией как братские.
Сегодня в Кремле Лукашенко проведет встречу с Владимиром Путиным.
Комментарии14
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pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 25 декабря 2018 | 12:40
Антон Силуанов: Белоруссия не полностью выполняет условия союзного договора
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Лукашенко пора в отставку.
kottigr1 25 декабря 2018 | 12:44
pretendent_2012: Антон Силуанов: Белоруссия не полностью выполняет условия союзного договора
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Какие будут ваши доказательства ?
nersesov 25 декабря 2018 | 12:46
kottigr1: у нас английское правосудие - сказали, что нарушают, значит, так и есть.
kottigr1 25 декабря 2018 | 12:50
nersesov: Продались Британской короне вместе с Брилевым ?
luger_max_otto 25 декабря 2018 | 12:55
Статистики ему не нравятся, Беларусь ему не нравится... А на себя Силуанов посмотреть пробовал?
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 25 декабря 2018 | 13:20
kottigr1: ваши доказательства ?
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Не признал Крым в составе РФ, например.
kottigr1 25 декабря 2018 | 13:35
pretendent_2012: В союзных договорах не значатся подобные признания...
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 25 декабря 2018 | 13:37
kottigr1: В союзных договорах
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Пора и вносить правки.
hastings 25 декабря 2018 | 12:47
pretendent_2012: а Белоруссию в родную гавань!
mogilev_ 25 декабря 2018 | 13:05
hastings: В Речь Посполитую вместе с другими ее частями...?
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 25 декабря 2018 | 13:21
hastings: Белоруссию
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Возродить СССР 2.0.
epynda 25 декабря 2018 | 12:56
Не надо лукавить, господин Силуанов, не надо,,,,Санкционные товары, о которых Вы говорите, поставляются не Белоруссией, а чере Белоруссию....
Кем ???
Мошенниками, кстати, большей частью которых, являются граждане России...
timwlad94 25 декабря 2018 | 13:03
Ну это типичное понимание братсва у протестанских религиозных и политических деятелей которое выстраиваетсянаьотношениях господина и раба .
Потому у слабых особенно алчных протестанских общин постояяная пза обиженых чтобы спекулируя на солидарной гтвественности занять позицию рабовладельца,что называют нацизмом.
Что и произшло со всеми сранами восточной европы где протестанство стало фундаментом социального образования по причие тоо,что умные адаптироваись к сильным развивающимся конфесиям,а умом обиженные консолидировались наосновании пиратсва где вместе не живут ,но обьеденяются для пиратских набегов.
Так чтг в еларуссии все деградирует распад системы на пргтивобортсвующие секты как на украине ,но обьеененные как и на украине желанием пиратсвовать .
Не будет воможности пиратсвовать ,беларуссия раползется как и украина.
И пусть расползается.
Умные уйдут,дураков истребят в борьбе за выживание.
Тоже самое происходит и на украине.
Безвиз и шенген на хлеб не мажешь.
av_babich 25 декабря 2018 | 13:06
да ладно!
не надо цирка
1)Бацька и дальше будет дружить за дешевые углеводороды
2)у РФ других "союзников" нет, кроме купленых или откровенных изгоев сирийских или венесуэльских
3)то есть антиамериканизм можно купить за деньги или найти на помойке