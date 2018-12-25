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12:30, 25 декабря 2018

Антон Силуанов: Белоруссия не полностью выполняет условия союзного договора

Белоруссия не полностью выполняет условия союзного договора, — утверждает министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, в частности, периодически нарушается таможенный режим и в Россию ввозят товары, находящиеся под санкциями. В последнее время доверие потеряно, — отметил Силуанов.

Накануне Александр Лукашенко отметил, что в Москве больше не воспринимают отношения с Белоруссией как братские.
Сегодня в Кремле Лукашенко проведет встречу с Владимиром Путиным.

Комментарии

14

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pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 25 декабря 2018 | 12:40

Антон Силуанов: Белоруссия не полностью выполняет условия союзного договора
-
Лукашенко пора в отставку.

kottigr1 25 декабря 2018 | 12:44

pretendent_2012: Антон Силуанов: Белоруссия не полностью выполняет условия союзного договора
------------------------------------------------------------------------
Какие будут ваши доказательства ?

nersesov 25 декабря 2018 | 12:46

kottigr1: у нас английское правосудие - сказали, что нарушают, значит, так и есть.

kottigr1 25 декабря 2018 | 12:50

nersesov: Продались Британской короне вместе с Брилевым ?

luger_max_otto 25 декабря 2018 | 12:55

Статистики ему не нравятся, Беларусь ему не нравится... А на себя Силуанов посмотреть пробовал?

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 25 декабря 2018 | 13:20

kottigr1: ваши доказательства ?
-
Не признал Крым в составе РФ, например.

kottigr1 25 декабря 2018 | 13:35

pretendent_2012: В союзных договорах не значатся подобные признания...

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 25 декабря 2018 | 13:37

kottigr1: В союзных договорах
-
Пора и вносить правки.

hastings 25 декабря 2018 | 12:47

pretendent_2012: а Белоруссию в родную гавань!

mogilev_ 25 декабря 2018 | 13:05

hastings: В Речь Посполитую вместе с другими ее частями...?

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 25 декабря 2018 | 13:21

hastings: Белоруссию
-
Возродить СССР 2.0.

epynda 25 декабря 2018 | 12:56

Не надо лукавить, господин Силуанов, не надо,,,,Санкционные товары, о которых Вы говорите, поставляются не Белоруссией, а чере Белоруссию....
Кем ???
Мошенниками, кстати, большей частью которых, являются граждане России...

(комментарий скрыт)

timwlad94 25 декабря 2018 | 13:03

Ну это типичное понимание братсва у протестанских религиозных и политических деятелей которое выстраиваетсянаьотношениях господина и раба .
Потому у слабых особенно алчных протестанских общин постояяная пза обиженых чтобы спекулируя на солидарной гтвественности занять позицию рабовладельца,что называют нацизмом.
Что и произшло со всеми сранами восточной европы где протестанство стало фундаментом социального образования по причие тоо,что умные адаптироваись к сильным развивающимся конфесиям,а умом обиженные консолидировались наосновании пиратсва где вместе не живут ,но обьеденяются для пиратских набегов.
Так чтг в еларуссии все деградирует распад системы на пргтивобортсвующие секты как на украине ,но обьеененные как и на украине желанием пиратсвовать .
Не будет воможности пиратсвовать ,беларуссия раползется как и украина.
И пусть расползается.
Умные уйдут,дураков истребят в борьбе за выживание.
Тоже самое происходит и на украине.
Безвиз и шенген на хлеб не мажешь.

av_babich 25 декабря 2018 | 13:06

да ладно!
не надо цирка
1)Бацька и дальше будет дружить за дешевые углеводороды
2)у РФ других "союзников" нет, кроме купленых или откровенных изгоев сирийских или венесуэльских
3)то есть антиамериканизм можно купить за деньги или найти на помойке

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