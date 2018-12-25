Александр Овечкин стал автором лучшего гола в Национальной Хоккейной Лиге в уходящем году

Шайба, заброшенная российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в ворота «Виннипега», стала лучшей в НХЛ по итогам уходящего года, сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча регулярного чемпионата прошлого сезона состоялась в марте и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда, победивших в овертайме. Овечкин в этом матче забросил две шайбы, которые стали 599-й и 600-й для российского форварда. Бесспорным соавтором юбилейной стал и вратарь Джетс Коннор Хеллебайк, совершивший в этом эпизоде пару фантастических спасений. Лишь с третьей попытки Ови пробил кипера.

На второй позиции в рейтинге стал форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на третьем – нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер, который забил решающий гол в финале Кубка Стэнли.