Российский биатлонист Антон Шипулин официально объявил о завершении карьеры
Рождественская гонка, которая состоится 29 декабря, станет для него последней. Шипулин сказал, что уходит из профессионального спорта, поскольку из-за «различных провокаций он» перестал для него быть любимым делом, а превратился лишь «в унылую работу».
Комментарии3
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ytroklass 25 декабря 2018 | 12:11
Понял допингист-мельдонист (или что там оно еще глотает и вкалывает себе) что выявили его, и никакие уловки не спасут :-) Как тараканы, когда поднимут ковер - врассыпную))
luger_max_otto 25 декабря 2018 | 12:15
Медицина и организация спорта в России и в Норвегии: Бьорндален на 10 лет дольше в спорте высших достижений пахал...
pna 25 декабря 2018 | 12:24
luger_max_otto: Хоккеисту Павлу Дацюку 41 год пошел, а он хорошо играет. И если бы не тренер-неумеха Воробьев, играл бы прекрасно.