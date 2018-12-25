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12:03, 25 декабря 2018

Верховный суд признал преступлением обнародование переписки или телефонных разговоров людей по прямому умыслу

За нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, а также почтовых, телеграфных и других сообщений предусмотрена уголовная ответственность по 138й статье. По ней как постановил сегодня Верховный суд России нужно наказывать тех, кто умышленно обнародует чужие разговоры или другую информацию. Ответственность наступит независимо от того составляют такие сведения личную тайну или нет. Под сбором сведений о частной жизни того или иного человека как пояснил суд понимается наблюдение, телефонная прослушка. опрос других людей, фото, аудио и видеозапись жертвы, похищение или покупка о ней информации. Умышленно распространять сведения о частной жизни запрещено любым способом, в том числе с помощью СМС-сообщений и в интернете, говорится в решении Верховного суда. Другим инстанциям при рассмотрении уголовных дел по 138й статье следует в том числе помнить, что тайна переписки признаётся нарушенной если она совершалась без согласия лица, чьи сообщения или разговоры станут известны общественности, отмечается в постановлении.

В прошлом году за нарушение тайны переписки осудили 63 человека. Пару лет назад суды вынесли только 50 таких приговоров, отмечает ТАСС.

Комментарии

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pusto1 25 декабря 2018 | 12:18

а то вы этого не знали, по прямому ли, по кривому, но нарушающая организация должна быть разогнана

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