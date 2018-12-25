Телецентр «Останкино» подал в суд на Первый канал
Причиной стали долги, общая сумма которых уже составляет около 164 миллионов рублей. Подробнее о сути претензий – Ирина Кучеренко
Всего телецентр подал 2 иска – на 74 и 89,5 миллиона рублей. Они зарегистрированы 24 декабря Арбитражным судом Москвы.
По словам источника газеты «Коммерсантъ», «Первый» задолжал за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. Эти иски поданы по долгам за июль, «чтобы обозначить ситуацию», а общая задолженность канала и его подрядчиков перед «Останкино» превышает один миллиард рублей, утверждает собеседник издания.
Представитель телецентра отметил, что «Первый канал» —важнейший и любимый клиент. Тем не менее, задолженность достигла критического значения, что ставит под угрозу работу телецентра, отвечающего за эфир и производство не только «Первого», но и более ста телекомпаний».
Газета «Ведомости» отмечает, что партнеры телеканала практически не судятся с ним из-за задержек выплат, опасаясь потерять крупного клиента. Задержки платежей были и раньше, но телеканал всегда гасил долги к концу года. Издание, изучив картотеку суда, утверждает, что это первые судебные требования к «Первому каналу» вернуть долг по меньшей мере за последние пять лет.
Представители «Первого канала» пока ситуацию не комментируют.
Комментарии4
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kottigr1 25 декабря 2018 | 12:11
Нужно ещё больше поднять налоги и пенсионный возраст... Страна не должна жалеть денег на то, что бы всё знать об успехах Путина !.. Как нет ? Совсем нет ?.. Тогда.. Страна не должна жалеть денег на то, что бы всё знать об будущих успехах Путина !
permsky_valenok 25 декабря 2018 | 12:12
Ну, ничего, ничего страшного. Все одно у целой кучи народу еще нет цифровых телеприемников.
ft18 25 декабря 2018 | 12:22
Пчёлы против мёда: крах путинизма начнётся с экономического краха пропагандон-ТВ!
pulalala 25 декабря 2018 | 12:25
Не могут поделить чьи враки лучше.