Телецентр «Останкино» подал в суд на Первый канал

Причиной стали долги, общая сумма которых уже составляет около 164 миллионов рублей. Подробнее о сути претензий – Ирина Кучеренко

Всего телецентр подал 2 иска – на 74 и 89,5 миллиона рублей. Они зарегистрированы 24 декабря Арбитражным судом Москвы.

По словам источника газеты «Коммерсантъ», «Первый» задолжал за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. Эти иски поданы по долгам за июль, «чтобы обозначить ситуацию», а общая задолженность канала и его подрядчиков перед «Останкино» превышает один миллиард рублей, утверждает собеседник издания.

Представитель телецентра отметил, что «Первый канал» —важнейший и любимый клиент. Тем не менее, задолженность достигла критического значения, что ставит под угрозу работу телецентра, отвечающего за эфир и производство не только «Первого», но и более ста телекомпаний».

Газета «Ведомости» отмечает, что партнеры телеканала практически не судятся с ним из-за задержек выплат, опасаясь потерять крупного клиента. Задержки платежей были и раньше, но телеканал всегда гасил долги к концу года. Издание, изучив картотеку суда, утверждает, что это первые судебные требования к «Первому каналу» вернуть долг по меньшей мере за последние пять лет.

Представители «Первого канала» пока ситуацию не комментируют.