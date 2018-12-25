Белоруссия не полностью выполняет условия союзного договора, — утверждает министр финансов России Антон Силуанов
По его словам, в частности, периодически нарушается таможенный режим и в Россию ввозят товары, находящиеся под санкциями. В последнее время доверие потеряно, — отметил Силуанов.
Накануне Александр Лукашенко отметил, что в Москве больше не воспринимают отношения с Белоруссией как братские.
Сегодня в Кремле Лукашенко проведет встречу с Владимиром Путиным. До сих пор одной из главных проблем в отношениях Москвы и Минска оставались цены на газ.
Беспокойство Александра Лукашенко вызывают возможные планы Кремля по поглощению Белоруссии. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Кирилл Рогов.
Он добавил, что взаимоотношения России и Белоруссии – это один из центральных сюжетов для всего постсоветского пространства.
Комментарии20
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pusto1 25 декабря 2018 | 12:11
наговорил на гильятину, уже )
kottigr1 25 декабря 2018 | 12:14
pusto1: Жидобульбаши специально провоцируют РФ на то, что бы она напала на них.. ! Ходят туда-сюда и нагло провоцируют !
taglit 25 декабря 2018 | 12:19
kottigr1:
У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
А вот о том тут Силуанов говорит.
lenin3 25 декабря 2018 | 12:20
В принципе,Силуанов прав:зачем дружить с духовно и православно близкими русскоговорящими народами(один уже не друг надолго),лучше дружить с вечно хотящими резать христиан муслимами:Сирия,Ср.Азия,тут Каддафи-мл. подполз с прошением...
piter_ug 25 декабря 2018 | 12:13
//ввозят товары, находящиеся под санкциями. //
Радоваться должны и говорить Белоруссии за это спасибо.
Иначе Роисся Вперде сидела бы в болоте гораздо глубже.
ansh 25 декабря 2018 | 12:13
Что альфонс Лука, что вождь Путин, и какие то договоры?!
m_doc 25 декабря 2018 | 12:20
ansh: Однако принцип "не кусать руку дающего " пока что никто не отменял.
luger_max_otto 25 декабря 2018 | 12:13
То ему статистики не так считают, чтобы сплошное благорастворение, то ему его условия не выполняют... Интересно, в камере он на что жаловаться будет?
gvs 25 декабря 2018 | 12:15
Для уничтожения санкционных продуктов на территорию Белоруссии введут несколько дивизий зеленых человечков ))))
mamiluk 25 декабря 2018 | 12:15
в Россию ввозят товары, находящиеся под санкциями...
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Они ввозят, а вы их под бульдозер...а наши пенсионеры...копейки экономят,чтобы купить себе импортозамещённое дерьмо...
skuller 25 декабря 2018 | 12:19
mamiluk: Как будто наши пенсионеры до этого покупали сыр с плесенью и хамон. У поверь мне, " россиянин, продуктовая корзина пенсионеров из за антисанкций не изменилась ни на процент.
Ты кстати можешь по городским свалкам походить и набрать своим детишкам продуктов, знаешь сколько там выкидывают?)))
m_doc 25 декабря 2018 | 12:24
skuller: продуктовая корзина пенсионеров из за антисанкций не изменилась ни на процент.
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По себе могу сказать, что стала трескать больше мяса: выбор разных отечественных мясок всё больше, цены вполне божеские, качество ням-ням:)
pro_hanov 25 декабря 2018 | 12:26
skuller: «продуктовая корзина пенсионеров из за антисанкций не изменилась ни на процент»
Есть ещё пенсионеры, которые помнят то, что было пять лет назад. Не у всех деменция. Мои родители помнят, как ели нормальный сыр, а не замазку из пальмового масла.
jblack2 25 декабря 2018 | 12:16
Хорошо, что Антон Германович выполняет свои обязательства!
С одной маленькой оговорочкой - объём обязательств определяет правительство, отсекая не малую долю финансовых обязательств перед гражданами.
Установил себе норматив ниже плинтуса - и молодец!
Я, типа, все выполнил!
graeshoppe 25 декабря 2018 | 12:16
Батька Григорий! Вот этот синьор за столиком заказал себе винца с колбаской! Ты уж володьке-то намекни при встрече посодействовать оному в раздаче желаемого)
graeshoppe 25 декабря 2018 | 12:18
graeshoppe: * Батька Григорьич (конечно же))
piston33355 25 декабря 2018 | 12:19
Белоруссия очень дорого за это заплатит, пора ее осовободить также как Крым и Донбасс.
lager23 25 декабря 2018 | 12:19
Очередная «многоходовочка»
кремлёвского комбинатора породит «очередного врага у границ сверхдержавы» по-типу укрофашистов...
pulalala 25 декабря 2018 | 12:22
Батька из кожи вон рвется накормить рашу человеческой пищей.
А та все за брюкву да за репу держится.
Пипец.
foma55 25 декабря 2018 | 12:23
Кто такой какой-то Силуанов чтобы хоть что-то утверждать?! Для этого есть хозяин земли русской император всея руси..!