По его словам, в частности, периодически нарушается таможенный режим и в Россию ввозят товары, находящиеся под санкциями. В последнее время доверие потеряно, — отметил Силуанов.

Накануне Александр Лукашенко отметил, что в Москве больше не воспринимают отношения с Белоруссией как братские.

Сегодня в Кремле Лукашенко проведет встречу с Владимиром Путиным. До сих пор одной из главных проблем в отношениях Москвы и Минска оставались цены на газ.

Беспокойство Александра Лукашенко вызывают возможные планы Кремля по поглощению Белоруссии. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Кирилл Рогов.

Он добавил, что взаимоотношения России и Белоруссии – это один из центральных сюжетов для всего постсоветского пространства.