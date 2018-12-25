Верховный суд: Обнародование переписки или телефонных разговоров граждан с прямым умыслом является преступлением
Обнародование переписки или телефонных разговоров граждан с прямым умыслом является преступлением, — такие разъяснения содержатся в постановлении пленума Верховного суда.
Ответственность по данной статье Уголовного кодекса наступает независимо от того, составляют ли передаваемые сведения личную или семейную тайну.
Комментарии12
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gvs 25 декабря 2018 | 11:41
А карательных органов это касается? ))))
djuga 25 декабря 2018 | 11:48
gvs: А карательных органов это касается? ))))
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Еще как касается! Теперь любая публикация телефонных переговоров высоких чинов в погонах с не менее высокими представителями ОПГ будет караться в уголовном порядке. Для этого и принималось это "разъяснение".
Это уже не Верховный суд. Замараны по самое не балуй.
Стыдоба!
luger_max_otto 25 декабря 2018 | 11:57
Эть точно: теперь любого мусора по экстремизму запросто можно хватать и не пущать- по типу "Нургалиев разрешил!"
ansata 25 декабря 2018 | 11:45
Я так понимаю что это в отместку расследования Инсайдера?
sisyin_gandonich 25 декабря 2018 | 12:05
ansata: А что же ты пидараска тогда вопила, когда твоего пидараса Зыкова показали пачпорт? А вот вы все такие либеральные пидары - если вы то это хорошо, а если против вас, то это плохо! Так что дрочи жопу мой член скоро её поимеет!
permsky_valenok 25 декабря 2018 | 11:54
Бедолага Касьянов может только пожалеть о том, что все уже случилось, и без штанов его явили народу ранее сего события. Впрочем, то, что мы увидели, не потянуло и на 2%... Не вдохновился народ этим
yuriykyvich 25 декабря 2018 | 12:17
permsky_valenok: Интересно, откуда это повелось - 2%.? ОГГ (одна гражданка говорила)? К примеру бывший ШЕФ Путина Бородин, брал всего лишь 1.5% (интересно, Путину от этого что-нибудь перепадало?).
payalnick 25 декабря 2018 | 11:57
Т.е. Подслушивать и подсматривать можно. Публиковать нельзя
sisyin_gandonich 25 декабря 2018 | 12:02
Либеральные пидарасы думали, что им всё сойдёт с рук, ан нет им вогнали по самые томаты!
vedma2017 25 декабря 2018 | 12:06
sisyin_gandonich:
Пидарасы, которые уличили "власть" в связи с уголовными опг ?
Честь и хвала таким "пидарасам". А "власти" пора к друзьям - за решетку.
polikarpich 25 декабря 2018 | 12:07
sisyin_gandonich: А путриотичным пидарасам есть, что скрывать? Рыльце в пушку? Ай-яй-яй!!!
jurmak 25 декабря 2018 | 12:06
Неужели разговоры навального и его соратников не прозвучат в телевизоре никогда никогда?