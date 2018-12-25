Движение «Голос» подготовило доклад, в котором указало на вероятные махинации во время выборов губернатора в Приморье
Об этом «Эху Москвы» рассказал сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц.
«Мы изучили информацию от наблюдателей, а также экспертов, которые анализировали результаты, и пришли к выводу, что необходимо в оперативном порядке сейчас разбираться с участками, в первую очередь, на которых были установлены КОИБы-2010», — рассказал он.
По словам Мелконьянца, «на большом количестве этих участков выявлены очень странные протоколы, которые отличаются от стандартных». «Есть все основания полагать, что они сфальсифицированы. Все данные появились в системе лишь в конце подсчета голосов и примерно в одно время после одного часа ночи 17 декабря по местному времени. При этом на поздних УИК Кожемяко получил более 70% голосов, в то время как на более ранних — в промежутке между 35 и 50%. Кроме того, внутри эти протоколы отличаются форматированием, лишними пробелами или недостающими словами», — пояснил Мелконьянц.
Кроме того, «есть участки с аномально большим количеством голосов, которые были отданы за одного из кандидатов». В том числе под сомнение ставятся вопросы явки, добавили в «Голосе».
Как отметил Мельконьянц, «все это говорит о том, что была вероятность второго тура, но в результате определенных манипуляций он не состоялся».
В связи с этим «Голос» обратился в Центризбирком. «Мы просим ЦИК дать рекомендации приморской комиссии с тем, чтобы были отменены результаты на этих выборах на участках с КОИБами-2010. А затем нужно организовать реальный подсчет голосов», — заключил
Мельконьянц.
Повторные выборы в Приморье прошли 16 декабря, на нем одержал победу Олег Кожемяко, набрав 61,88% голосов избирателей. Это была третья попытка приморцев избрать главу региона. 9 сентября ни один кандидат не набрал необходимых 50% голосов. Второй тур прошел 16 сентября, но его результаты были аннулированы из-за массовых фальсификаций.
Комментарии13
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clandestino 25 декабря 2018 | 11:43
Почему на вероятные? На невероятные
platonnekafrin 25 декабря 2018 | 11:48
"Выбрали без надувательства" - вот это вот сенсация, а "обманули", "ограбили", "подбросили", "посадили", "отравили" - сплошная бытовуха.
vikwlad 25 декабря 2018 | 12:18
platonnekafrin:
Теперь кремлёвская ОПГ не будет заморачиваться и реагировать на жалобы по махинациям с выборами. Вожди ОПГ поняли, что, если народ так слабо реагирует на фальсификации, то можно объявлять результаты такие, какие им понравятся, а несогласных посадить на нары.
vanadium_v 25 декабря 2018 | 11:59
Чет как-то хреновенько движение Голос (бывшая ассоциация Голос, финансируемая фондом Сороса и признанная иноагентом) отрабатывает западные гранты.
гнать поганой метлой таких дармоедов-грантоедов,
деньги берут - толку ноль.
vanadium_v 25 декабря 2018 | 12:02
Какое -то время назад, сопредседатель движения Григорий Мельконьянц открыто говорил, что организация финансируется по линии Европейского союза и Агентства по международному развитию США (USAID). Как следует из финансовых отчётов по распределению грантов Еврокомиссии, за три года "Голос" получил порядка полумиллиона евро на осуществление своей деятельности. Затем, правда, представители организации стали отрицать эти факты. В одном из фильмов-расследований по этому движению приводится запись разговора Мельконьянца и сотрудника Посольства США в России Кевина Коверта, где они обсуждают дальнейшее сотрудничество на фоне проверок, которым подвергался "Голос" после принятия закона об НКО-"иноагентах". В фильме также приводятся кадры, на которых высокопоставленные сотрудники политического отдела Посольства Канады в России посещают офис "Голоса" в Москве.
Помимо неафишируемых контактов с иностранными дипломатами представители "Голоса" работают в тесной координации с движением "Открытая Россия" Михаила Ходорковского. Несмотря на то что основательница "Голоса" Лилия Шибанова отрицает это взаимодействие, факты говорят об обратном: так, региональные активисты "Голоса" Артём Важенков и Давид Канкия являются региональными координаторами "Открытой России". При этом активисты "Голоса" участвуют в мероприятиях Навального и даже снимаются в его агитационных роликах.
Так что нут вся толпа из одной лодки, даже считая собаку,
все до единого грантоеды-дармоеды.
shai13 25 декабря 2018 | 12:16
vanadium_v: Кем бы Голос ни финансировался выборы должны быть честными. Голос права карать не имеет. Он докладывает в ЦИ(р)К для проверки и, если, этот цирк сочтёт нужным согласиться с выводам Голоса, то примет меры. Может быть. Наградит подчинённых за заслуги перед отечеством.
m_doc 25 декабря 2018 | 12:26
shai13: "Голос" прежде всего голосит в СМИ и не раз пойман на фейках. Выходит, пч
kottigr1 25 декабря 2018 | 12:17
vanadium_v: То что итоги всех выборов в России заранее пишут жулики из Кремля и до этого было всем понятно. Не понятно откуда берутся идиоты которые ходят на эти туфтовые "выборы"...
vikwlad 25 декабря 2018 | 12:24
kottigr1:
По-моему, и предложение Навального по "Умным выборам" мало поможет. Обнаглевшие кремлёвские жулики всё равно напишут ту цифру, которая им нужна, а недовольных просто закроют.
cromwel 25 декабря 2018 | 12:06
про то что выборы фальсифицированные это и без движения голос понятно. В нынешней России по другому не умеют.
m_doc 25 декабря 2018 | 12:09
Уж больно вы шустрые, голосистые. Не прошло и полгода, как "проанализировали". Усё, проехали...
sisyin_gandonich 25 декабря 2018 | 12:09
Вот оно не чем не прикрытое вмешательство пиндосов в избирательную систему России. Нужно давить эту гадину асфальтоукладчиком, чтобы не один пидар не выжил!
x_signal 25 декабря 2018 | 12:11
Да тут и без докладов всё очевидно - после того, как слили Ищенко, это фуфло, а не выборы.