Движение «Голос» подготовило доклад, в котором указало на вероятные махинации во время выборов губернатора в Приморье

Об этом «Эху Москвы» рассказал сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц.



«Мы изучили информацию от наблюдателей, а также экспертов, которые анализировали результаты, и пришли к выводу, что необходимо в оперативном порядке сейчас разбираться с участками, в первую очередь, на которых были установлены КОИБы-2010», — рассказал он.



По словам Мелконьянца, «на большом количестве этих участков выявлены очень странные протоколы, которые отличаются от стандартных». «Есть все основания полагать, что они сфальсифицированы. Все данные появились в системе лишь в конце подсчета голосов и примерно в одно время после одного часа ночи 17 декабря по местному времени. При этом на поздних УИК Кожемяко получил более 70% голосов, в то время как на более ранних — в промежутке между 35 и 50%. Кроме того, внутри эти протоколы отличаются форматированием, лишними пробелами или недостающими словами», — пояснил Мелконьянц.

Кроме того, «есть участки с аномально большим количеством голосов, которые были отданы за одного из кандидатов». В том числе под сомнение ставятся вопросы явки, добавили в «Голосе».

Как отметил Мельконьянц, «все это говорит о том, что была вероятность второго тура, но в результате определенных манипуляций он не состоялся».

В связи с этим «Голос» обратился в Центризбирком. «Мы просим ЦИК дать рекомендации приморской комиссии с тем, чтобы были отменены результаты на этих выборах на участках с КОИБами-2010. А затем нужно организовать реальный подсчет голосов», — заключил

Мельконьянц.

Повторные выборы в Приморье прошли 16 декабря, на нем одержал победу Олег Кожемяко, набрав 61,88% голосов избирателей. Это была третья попытка приморцев избрать главу региона. 9 сентября ни один кандидат не набрал необходимых 50% голосов. Второй тур прошел 16 сентября, но его результаты были аннулированы из-за массовых фальсификаций.