Активные болельщики ЦСКА могут столкнуться с проблемами с законом

Правоохранительные органы проводят обыски у представителей фанатских объединений армейского клуба.

Минувшей ночью к фанатам ЦСКА пришли представители спецслужб и сотрудники Специального отряда быстрого реагирования . Как сообщает Интерфакс, у болельщиков проводят массовые обыски, в ходе которых изымают фото, видео, записи и компьютеры. Также сообщается о задержаниях.

Напомним, осенью СМИ сообщили об обысках у фанатов другого столичного клуба – «Спартака». Уточнялось, что такие действия органов власти связаны с дракой, которая произошла 22 сентября текущего года между активными болельщиками «Спартака» и ЦСКА возле ресторана «Изба» в Москве. По итогам проверок тогда было задержано 18 человек.

Нынешние обыски могут быть связаны с массовой дракой, которую фанаты ЦСКА устроили 7 ноября с болельщиками итальянского клуба Рома.