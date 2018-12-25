Чемпион Олимпийских игр 2014 года по биатлону россиянин Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции.
31-летний Шипулин подтвердил, что примет участие в ежегодной «Рождественской гонке» которая состоится в немецком Гельзенкирхене 29 декабря.
«Мы будем выступать в «Рождественской гонке вместе с Екатериной Юрловой. Хочу объявить главное — это гонка будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял решение, что моя спортивная карьера заканчивается», — заявил Шипулин.
Комментарии16
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lenin3 25 декабря 2018 | 11:41
Вот что запрет мельдония животворящего делает...
luger_max_otto 25 декабря 2018 | 11:46
Там коктейль похитрее используется- и с постоянным обновлением. Жаль, конечно, что такая у нас спортивная медицина- ежели с норвежцами сравнивать: вон Уле-Эйнар Бьорндален считай до 43 лет серьезно выступал, а Шипулин в 31 год- всё с большим спортом.
apels 25 декабря 2018 | 11:50
luger_max_otto: Так и старшая сестра прекрасно выступает за Словакию :)
gordy 25 декабря 2018 | 12:06
"Чемпион Олимпийских игр 2014 года по биатлону россиянин Антон Шипулин объявил о завершении карьеры"
Сколько можно мочиться?
grs_alx_112018 25 декабря 2018 | 12:00
luger_max_otto: Просто на сегодняшний день смысла нет, ваааще. Главная цел - Большой хрустальный кубок недостижима в принципе. Если в этом году проблеммы у Мартена, то так Иоханес рвет и мечет, да еще и СБР такое болото. Это полноное отсутствие мотивации.
pna 25 декабря 2018 | 12:08
grs_alx_112018: Фуркад несколько сезонов страдал от мононуклеоза. Видно перестал принимать препараты. которые находились на грани запрета, вот и пошли вниз результаты.
stopkran1969 25 декабря 2018 | 11:42
Вполне за Словакию или Беларусь может побегать
mikhail_spb_ 25 декабря 2018 | 11:43
Увы, совково-российский спорт, построенный на допинге и "битве с Западом", изжил себя.
Поэтому и звёзды спорта завершают карьеру.
zloy_sok 25 декабря 2018 | 12:10
mikhail_spb_: Можно подумать западный спорт весь такой чистый и возвышенный))
dwoq 25 декабря 2018 | 11:47
Вот так государственная система допинга имени Мутко закопала Шипулина, Логинова, Старых и всех остальных, даже чистых, превратив их в прокаженных.
grs_alx_112018 25 декабря 2018 | 11:55
dwoq: Вот не надо Антона сравнивать с этими двумя. Надо четкоотделять людей пойманых на применении ЭПО от всех остальных.
Если внимательно посмотреть на испорию с мельдонием - то на поверку это испория полной рофнепригодности федераций и мед. персонала. ЭПО - гормональный препарат и вводится исключительно под наблюдением врача.
lenin3 25 декабря 2018 | 12:05
grs_alx_112018: а как вам Джастин Гэтлин,например?Тот вообще двукратный лауреат...
grs_alx_112018 25 декабря 2018 | 12:20
lenin3: Это малого размажет как сметану по лавке
Знаменитая британская бегунья, победительница лондонского и нью-йоркского марафонов Пола Рэдклифф потребовала пожизненной дисквалификации для Гэтлина и его окружения за столь серьёзное нарушение антидопинговых правил. Рэдклифф сделала акцент на том, что намеренное использование запрещённых препаратов не может априори иметь никаких оправданий.
taras912 25 декабря 2018 | 11:51
Шипулин намельдонил Олимпийское золото и решил свалить пока не отобрали ....г гг
graeshoppe 25 декабря 2018 | 12:10
taras912: Да у них, у разбойников, терь хрен чего отберёшь... Как утянут всеми неправдами золотишко лимпийское, так сразу и нарекут его своим навеки, зарытым за собственным забором. Любой басманный суд подтвердит сие!)
mikr 25 декабря 2018 | 11:56
Западные политтехнологи фактически уничтожают большой спорт. С помощью манипуляций и подтасовок создаются условия для победы американских (и других лояльных США) спортсменов, и затравливаются российские спортсмены. Эта практика будет продолжаться до тех пор, пока США не будут низвергнуты с позиции "мирового жандарма". Надеемся, что недолго осталось терпеть этот американский произвол, который всем уже порядком надоел.