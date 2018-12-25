"Чемпион Олимпийских игр 2014 года по биатлону россиянин Антон Шипулин объявил о завершении карьеры"

Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции.

31-летний Шипулин подтвердил, что примет участие в ежегодной «Рождественской гонке» которая состоится в немецком Гельзенкирхене 29 декабря.

«Мы будем выступать в «Рождественской гонке вместе с Екатериной Юрловой. Хочу объявить главное — это гонка будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял решение, что моя спортивная карьера заканчивается», — заявил Шипулин.