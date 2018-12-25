Сегодня в Санкт-Петербурге открывается чемпионат мира по рапиду и блицу

У чемпионатов мира в этих шахматных дисциплинах не такая уж богатая история. Первый пробный турнир по блицу состоялся в 1988 году. В нем принимали участие Анатолий Карпов, Гари Каспаров. Однако победителем совершенно неожиданно стал Михаил Таль. Которому на тот момент было уже за 50. На регулярной основе чемпионаты начали проводить с 2009 года и в новейшей истории самым успешным был и остается действующий чемпион мира в классике Магнус Карлсен. Он выиграл три турнира по блицу и два по рапиду. Александр Морозевич трижды становился чемпионом мира по блицу, а Сергей Карякин побеждал в обоих разновидностях. Карякин, Грищук и Карлсен будут среди участников и на этот раз, равно как другие представители шахматной элиты – Левон Аронян, Виши Ананд, Петр Свидлер и другие.



Турнир проходит под патронажем короля Саудовской Аравии Солмана. Призовой фонд составит 1 миллион и 150 тысяч долларов.