Премьера спектакля «Барокко» Кирилла Серебренникова состоится сегодня в «Гоголь-центре»

Постановку режиссер подготовил, находясь под домашним арестом и не присутствуя в театре.

Кирилл Серебренников стал автором пьесы, постановщиком, сценографом и художником по костюмам. При постановке использованы эскизы, зарисовки и точные указания режиссера. Все это происходило дистанционно, поскольку по условиям домашнего ареста художественный руководитель «Гоголь-центра» не может приходить в родной театр, равно как и другие места вне квартиры, кроме прогулок в районе в определенное время, что оговорено судом. Создавать спектакль фактически помогал адвокат Кирилла Серебренникова. Дмитрий Харитонов передавал режиссеру видеозаписи репетиций, а в театр – его комментарии и корректировки. В итоге артисты и все, кто работал над спектаклем «Барокко», вносили необходимые изменения в происходящее на сцене, отмечает ТАСС. По словам Кирилла Серебренникова, постановка посвящена боли, страданию и человеку, который совсем не похож на других. Все билеты на премьеру уже проданы.

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по уголовному делу о хищении бюджетных средств. Все обвинения режиссер отрицает.