Z Архив новостей новости
5 24 6 1502
11:02, 25 декабря 2018

Повышенное внимание сегодня будет приковано к встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле

Накануне белорусский лидер отметил, что в Москве не воспринимают отношения двух стран как братские.

Анонсируя сегодняшнее мероприятие, пресс-служба Кремля не конкретизировала повестку. Одной из главных проблем является вопрос цен на газ. В ходе предыдущей встречи с Путиным, Лукашенко назвал стоимость транспортировки российского газа слишком высокой и подчеркнул, что ситуация должна измениться.

Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего в начале декабря, обратил внимание Александра Лукашенко на то, что для Белоруссии тарифы на российский газ ниже, чем для других стран. При этом Путин подчеркнул, что есть план по снижению тарифов для страны в ближайшие годы.
Путин добавил, что Россия готова к переговорам по этому вопросу.

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

mikhail_spb_ 25 декабря 2018 | 11:10


Будут спорить, кто из них последний диктатор в Евразии?

luger_max_otto 25 декабря 2018 | 11:19

Будут торговаться. Лука уже начал с выступления в известном стили "Не брат ты мне!"

chapter_2 25 декабря 2018 | 11:22

luger_max_otto: Повышенное внимание сегодня будет приковано к встрече двух диктаторов.

gordy 25 декабря 2018 | 11:27

"Накануне белорусский лидер отметил, что в Москве не воспринимают отношения двух стран как братские."


Только как матрёшкинские, где Беларусь внутри России?

pusto1 25 декабря 2018 | 11:34

ночной хоккей, батька пару раз бортанёт ''гаранта щелчка мимо шайбы'' и всё, Белорусь свободна.

vsevolodsamara 25 декабря 2018 | 12:10

mikhail_spb_: Нет, будут спорить, кто диктатор, а кто диктаторша.

lenin3 25 декабря 2018 | 11:12

У кого "повышенное внимание"?У Батьки?У меня,например,повышенное внимание вызывает повышение цен на продукты в магазинах перед НГ...

tv_victim 25 декабря 2018 | 11:12

Этот "батька" держится исключительно на льготных ценах и безвозвратных "кредитах". Перекрыть кран - через полгода его погонят из кресла, как нашкодившего кота.

platonnekafrin 25 декабря 2018 | 11:17

Подерутся клюшками бывшие братья или не подерутся, а всё-таки договорятся по-пацански как два последних на Европе диктатора?

stopkran1969 25 декабря 2018 | 11:24

Ну че, пацанчик приготовил вазелин и тональник? На новый год и костюм искать не надо будет - свинья свиньёй

tetriz 25 декабря 2018 | 11:25

Два сладких друга - хрен и уксус.(С)

zztop1960 25 декабря 2018 | 11:27

Во время пресс-конференции Путина случилось чудо исцеления: много лет лежачий, парализованный дедушка встал и выключил телевизор.

mikr 25 декабря 2018 | 11:32

Россия итак слишком долго субсидировала Беларусь, что привело к хроническому иждивенчеству и злоупотреблениям со стороны Лукашенко. Давно пора с этим кончать, тем более, что это невыгодно ни России, ни белорусам. Это выгодно только лишь самому Лукашенко, который за счет россиян сохраняет свою власть в Беларуси. Но главный итог его власти - полнейший упадок белорусской экономики. И если это продолжится, то кризис станет необратимым и приведет к социальным потрясениям.

ostapba 25 декабря 2018 | 12:11

mikr: вот научишься строить отхожие места российским иждивенцам ..а то дамская половина элиты России жалобится снимать репетузы в поголовном отсутствии удобств от Москвы, до самых до окраин.
А кто и красные трусы даже.

sergirusso 25 декабря 2018 | 11:35

Луке все плохо. Против плешивого пойдешь - экономически задушат. Под плешака ляжешь -будешь новым Януковичем...

aleksandrfedorov 25 декабря 2018 | 11:43

"Накануне белорусский лидер отметил, что в Москве не воспринимают отношения двух стран как братские."

Путин хочет поиметь Белоруссию целиком и пытается это сделать, что естественно. "Бацька" пользуется нынешним положением и санкциями против России, и естественно, греет на этом руки, подпитывая свою власть и создавая видимость относительного благополучия, и пытается в чем-то сопротивляться планам России по превращению Белоруссии в еще несколько областей РФ. Предполагаю, что на переговорах будет нагибание бацьки и поиск компромиссов.

jblack2 25 декабря 2018 | 11:45

Ну как не поиграть на обострение?
Раздуть или даже выдумать проблему и оттоптаться на ней!
Россия как и Беларусь, Украина, Казахстан... и т.д. были, есть и будут братскими.
Только в кооперации возможно реализовать крупные совместные проекты, обеспечить коллективную безопасность.
Враги это прекрасно знают и не сидят сложа рук.
Результат - нацисты у власти в Киеве.

stopkran1969 25 декабря 2018 | 11:49

jblack2: фашисты в кремле - вот ваша беда

ostapba 25 декабря 2018 | 12:00

jblack2: крупные проекты??совместные??
А у самой, индивидуальной федерации не выходит крупный проект поворота рек вспять??
И продажи полярных льдов Африке?
Про коллективную безопасность от русской держиморды не знали всего 19 стран..
....Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, Северная Корея, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия. Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве. ..
...
Беларусь уже призадумалась..
Даже..

payalnick 25 декабря 2018 | 12:05

jblack2: врагам ещё не перекрыли "северный поток"? А лес сибирский вывезли тоже враги? А вы на отечественном компьютере отбили :" враги"?

snagging 25 декабря 2018 | 11:54

Рубль так стремительно падает вниз. Пошёл в прорыв. Дно пробить хочет. Поэтому никчёмность этой встречи очевидна.

agamasat 25 декабря 2018 | 12:08

Помнится, в последний раз, Янукович встречался в кремле с целью продажи Украины и её народа. Неужели очередь дошла и для Беларуси?

cromwel 25 декабря 2018 | 12:11

хитрожопый лука опять приехал бабки клянчить. Пусть подмоется, за так деньги не дадут.

ostapba 25 декабря 2018 | 12:18

cromwel: ???бесплатно, даром за амбаром и Ты свои 11.80 получаешь, подмываясь??
Или зубья свои оставшиеся, чистишь??
Редкие для орального удобства, даже??

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Митрополит Епифаний: «Мы готовы забыть все и строить единую церковь» Митрополит Епифаний: «Мы готовы забыть все и строить единую церковь» Новоизбранный предстоятель, митрополит Киевский и Всея Украины подчеркнул, что никаких захватов храмов Московского патриархата не будет…

5 178 6 29218 18.12
8читать ;смотреть
Kукраина, церковь, рф, православие, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Приходится школьнику учиться жить не скажу применительно к подлости, но, по крайней мере, применительно к внешним условиям бытия, которые далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Ну ничего не поделаешь…

5 501 6 28384 20.12
#слушать 02:39:13 8читать ;смотреть $скачать 36.4 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Блоги

Михаил Ошеров блогер, публицист, политический эксперт (Израиль)

Судороги израильской военной доктрины Вкратце можно сформулировать основной тезис израильской военной доктрины – постоянная агрессия против соседей. Или, говоря другими словами, война без потерь на чужой территории…

5 175 6 10898 23.12
Kизраиль, войны, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной позор Европы Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников – это теперь должны знать все европейцы…

5 111 6 8868 23.12
Kевропа, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Conflict Intelligence Team Расследования военных конфликтов

В Сирии при минометном обстреле погиб бывший разведчик ВДВ Александр Дудченко Ответственность за обстрел издание возлагает на «Фронт национального освобождения» — коалицию умеренных и исламистских группировок сирийской оппозиции под эгидой Турции…

5 155 6 26136 18.12
Kсирия, военные, рф, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Лев Троцкий. Первая холодная война Лев Троцкий. Первая холодная война В ситуации новой холодной войны, острейшего противостояния с Западом, возникает вопрос: это все было предопределено?

5 58 6 6010 24.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, образование, мнения
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Москвичи горячо поздравили Сталина с днём рождения Ровно 139 лет назад, 21 декабря 1879 года, на свет появился Сталин. Сегодня, судя по опросам, большинство россиян ставит его на первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей…

5 338 6 35981 21.12
Kпраздники, общество, сталин, день рождения, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Порошенко нужны такие ситуации. И поэтому я и заявлял впоследствии, что я уверен, что он будет делать еще некоторые телодвижения, подставляя, конечно, не своих детей, а чьих-то детей…

5 107 6 11713 21.12
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 60 6 6684 08:29
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Голосование
Что для вас интереснее на пресс-конференции Путина?
5 58 6 6760 20.12
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Кто же эти умники? Кто же эти умники? Все эти — Клинские, Жигулевские и другие пивные бренды давно принадлежат иностранным хозяевам, и вся эта реклама работает даже не на Россию, и все денежки будут уходить за рубеж…

5 77 6 9294 20.12
8читать ;смотреть
Kзаконы, реклама, алкоголь, госдума, видео, мнения
Интервью #ещенепознер

Владимир Мединский гость: Владимир Мединский министр культуры РФ

Я вообще большой противник политкорректности, особенно в европейском понимании этого слова. Потому что политкорректность – это, как правило, неправда…

5 45 6 5488 24.12
#слушать 41:30 8читать $скачать 9.5 МБ
Kистория, культура
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Российская сторона предупреждала Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа…

5 197 6 25355 21.12
Kсми, политика, великобритания, рф, мнения
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 179 6 23052 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Я призываю слышать всех На многих улицах в центре Моcквы введена повышенная плата за парковку. По всему интернету несется стон – гады! сволочи! Но давайте попробуем узнать все мнения на этот счет, особенно – жителей этого самого центра…

5 208 6 56118 18.12
Kпарковки, общество, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Оболганная война, еще раз к 100-летию окончания Первой мировой Память о войне у нас либо стерта, либо сфальсифицирована. Захоронения русских воинов, погибших в 1914-18 годах были в СССР уничтожены…

5 148 6 21205 22.12
Kобщество, история, наука, война, мнения

Популярное за неделю

Новости

«Останкино» хочет судиться с «Первым каналом» Телецентр подал два иска, требуя вернуть накопленные долги, объем которых, утверждают в компании, достиг «критического значения»...

5 11 6 6374
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Редко бывает такое, что удается изобрести лекарство, которое гораздо опасней и смертоносней, чем сама болезнь, но в России это умеют…

5 95 6 153175 19.12
#слушать 49:44 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование

Персона года на альтернативных ТВ и YouTube-каналах. Версия программы «Человек из Телевизора»

5 52 6 27199 22.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Итоги года: Путин и пустота Самое главное, что подтвердила пресс-конференция Путина, — пустота на месте национальной стратегии развития, отсутствие видения будущего…

5 285 6 429001 23.12
Kпутин, рф, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главная проблема заключается в том, что если вы воруете деньги, и если денег у населения нету, то у вас ничего не может быть нормального, начиная с обычного производства и кончая медициной…

5 165 6 124772 22.12
#слушать 47:55 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7509831
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3825573

Сегодня в эфире