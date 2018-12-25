Повышенное внимание сегодня будет приковано к встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле

Накануне белорусский лидер отметил, что в Москве не воспринимают отношения двух стран как братские.

Анонсируя сегодняшнее мероприятие, пресс-служба Кремля не конкретизировала повестку. Одной из главных проблем является вопрос цен на газ. В ходе предыдущей встречи с Путиным, Лукашенко назвал стоимость транспортировки российского газа слишком высокой и подчеркнул, что ситуация должна измениться.

Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего в начале декабря, обратил внимание Александра Лукашенко на то, что для Белоруссии тарифы на российский газ ниже, чем для других стран. При этом Путин подчеркнул, что есть план по снижению тарифов для страны в ближайшие годы.

Путин добавил, что Россия готова к переговорам по этому вопросу.