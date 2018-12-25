Повышенное внимание сегодня будет приковано к встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле
Накануне белорусский лидер отметил, что в Москве не воспринимают отношения двух стран как братские.
Анонсируя сегодняшнее мероприятие, пресс-служба Кремля не конкретизировала повестку. Одной из главных проблем является вопрос цен на газ. В ходе предыдущей встречи с Путиным, Лукашенко назвал стоимость транспортировки российского газа слишком высокой и подчеркнул, что ситуация должна измениться.
Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего в начале декабря, обратил внимание Александра Лукашенко на то, что для Белоруссии тарифы на российский газ ниже, чем для других стран. При этом Путин подчеркнул, что есть план по снижению тарифов для страны в ближайшие годы.
Путин добавил, что Россия готова к переговорам по этому вопросу.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 25 декабря 2018 | 11:10
Будут спорить, кто из них последний диктатор в Евразии?
luger_max_otto 25 декабря 2018 | 11:19
Будут торговаться. Лука уже начал с выступления в известном стили "Не брат ты мне!"
chapter_2 25 декабря 2018 | 11:22
luger_max_otto: Повышенное внимание сегодня будет приковано к встрече двух диктаторов.
gordy 25 декабря 2018 | 11:27
"Накануне белорусский лидер отметил, что в Москве не воспринимают отношения двух стран как братские."
Только как матрёшкинские, где Беларусь внутри России?
pusto1 25 декабря 2018 | 11:34
ночной хоккей, батька пару раз бортанёт ''гаранта щелчка мимо шайбы'' и всё, Белорусь свободна.
vsevolodsamara 25 декабря 2018 | 12:10
mikhail_spb_: Нет, будут спорить, кто диктатор, а кто диктаторша.
lenin3 25 декабря 2018 | 11:12
У кого "повышенное внимание"?У Батьки?У меня,например,повышенное внимание вызывает повышение цен на продукты в магазинах перед НГ...
tv_victim 25 декабря 2018 | 11:12
Этот "батька" держится исключительно на льготных ценах и безвозвратных "кредитах". Перекрыть кран - через полгода его погонят из кресла, как нашкодившего кота.
platonnekafrin 25 декабря 2018 | 11:17
Подерутся клюшками бывшие братья или не подерутся, а всё-таки договорятся по-пацански как два последних на Европе диктатора?
stopkran1969 25 декабря 2018 | 11:24
Ну че, пацанчик приготовил вазелин и тональник? На новый год и костюм искать не надо будет - свинья свиньёй
tetriz 25 декабря 2018 | 11:25
Два сладких друга - хрен и уксус.(С)
zztop1960 25 декабря 2018 | 11:27
Во время пресс-конференции Путина случилось чудо исцеления: много лет лежачий, парализованный дедушка встал и выключил телевизор.
mikr 25 декабря 2018 | 11:32
Россия итак слишком долго субсидировала Беларусь, что привело к хроническому иждивенчеству и злоупотреблениям со стороны Лукашенко. Давно пора с этим кончать, тем более, что это невыгодно ни России, ни белорусам. Это выгодно только лишь самому Лукашенко, который за счет россиян сохраняет свою власть в Беларуси. Но главный итог его власти - полнейший упадок белорусской экономики. И если это продолжится, то кризис станет необратимым и приведет к социальным потрясениям.
ostapba 25 декабря 2018 | 12:11
mikr: вот научишься строить отхожие места российским иждивенцам ..а то дамская половина элиты России жалобится снимать репетузы в поголовном отсутствии удобств от Москвы, до самых до окраин.
А кто и красные трусы даже.
sergirusso 25 декабря 2018 | 11:35
Луке все плохо. Против плешивого пойдешь - экономически задушат. Под плешака ляжешь -будешь новым Януковичем...
aleksandrfedorov 25 декабря 2018 | 11:43
"Накануне белорусский лидер отметил, что в Москве не воспринимают отношения двух стран как братские."
Путин хочет поиметь Белоруссию целиком и пытается это сделать, что естественно. "Бацька" пользуется нынешним положением и санкциями против России, и естественно, греет на этом руки, подпитывая свою власть и создавая видимость относительного благополучия, и пытается в чем-то сопротивляться планам России по превращению Белоруссии в еще несколько областей РФ. Предполагаю, что на переговорах будет нагибание бацьки и поиск компромиссов.
jblack2 25 декабря 2018 | 11:45
Ну как не поиграть на обострение?
Раздуть или даже выдумать проблему и оттоптаться на ней!
Россия как и Беларусь, Украина, Казахстан... и т.д. были, есть и будут братскими.
Только в кооперации возможно реализовать крупные совместные проекты, обеспечить коллективную безопасность.
Враги это прекрасно знают и не сидят сложа рук.
Результат - нацисты у власти в Киеве.
stopkran1969 25 декабря 2018 | 11:49
jblack2: фашисты в кремле - вот ваша беда
ostapba 25 декабря 2018 | 12:00
jblack2: крупные проекты??совместные??
А у самой, индивидуальной федерации не выходит крупный проект поворота рек вспять??
И продажи полярных льдов Африке?
Про коллективную безопасность от русской держиморды не знали всего 19 стран..
....Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, Северная Корея, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия. Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве. ..
...
Беларусь уже призадумалась..
Даже..
payalnick 25 декабря 2018 | 12:05
jblack2: врагам ещё не перекрыли "северный поток"? А лес сибирский вывезли тоже враги? А вы на отечественном компьютере отбили :" враги"?
snagging 25 декабря 2018 | 11:54
Рубль так стремительно падает вниз. Пошёл в прорыв. Дно пробить хочет. Поэтому никчёмность этой встречи очевидна.
agamasat 25 декабря 2018 | 12:08
Помнится, в последний раз, Янукович встречался в кремле с целью продажи Украины и её народа. Неужели очередь дошла и для Беларуси?
cromwel 25 декабря 2018 | 12:11
хитрожопый лука опять приехал бабки клянчить. Пусть подмоется, за так деньги не дадут.
ostapba 25 декабря 2018 | 12:18
cromwel: ???бесплатно, даром за амбаром и Ты свои 11.80 получаешь, подмываясь??
Или зубья свои оставшиеся, чистишь??
Редкие для орального удобства, даже??