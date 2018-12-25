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Эксклюзив Эха 11:01, 25 декабря 2018

Акции крупнейших российских компаний падают на 3-5%

Акции крупнейших российских компаний падают на 3-5%, бумаги ВТБ обновили минимум за более чем три года. Курс доллара в начале торгов вырос на одну копейку, а  курс евро — на 13. Мировые цены на нефть накануне снизились более чем на 6%.

Обвал цен на нефть негативно отразится на российской экономике, а также коснется и обычных граждан страны. Такое мнение «Эху Москвы» высказал профессор кафедры экономики и финансов НИУ ВШЭ Иван Родионов.
Родионов добавил, что такая ситуация отразится и на потребителях, так как приведёт к повышению цен на товары.

Комментарии

41

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mikhail_spb_ 25 декабря 2018 | 11:07


Нацдилер предупреждал о непростых временах.
Вот, они настали.
Каждый следующий год будет тяжелее предыдущего.
Что ж, затянем пояса и ещё теснее сплотимся вокруг нацдилера и Единой партии, товарищи!

shmuel63 25 декабря 2018 | 11:20

mikhail_spb_: "Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.
Промчалися красные грозы,
Победа настала кругом,
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом.
Но нету время рыдать, рыдать, когда,
Сменим мы стремя на сталь, на сталь труда,
На все вопросы один дадим ответ," - Юлий Ким, песня из телефильма "Собачье сердце"
И никакого другого нет.

gordy 25 декабря 2018 | 11:23

Русская сказка обращается в пыль?

luger_max_otto 25 декабря 2018 | 11:29

Прямо по Салтыкову- Щедрину: "Сегодня за рубль дают едва полтину, завтра будут давать по морде"

ura_123 25 декабря 2018 | 11:46

gordy: Так эта сказка и была слеплена из говна и свиста изначально))))

nitinol 25 декабря 2018 | 11:55

ura_123: Продолжу вашу мысль, перефразируя
Черчиля: "Путин принял Россию с пустой бутылкой из-под водки от Бориса Ельцина, а оставил ее с изваянием петуха из дерьма!" (с)

ura_123 25 декабря 2018 | 12:11

nitinol: Стопудово)))

ansata 25 декабря 2018 | 11:48

gordy: )) Из пыли сделана, в пыль и вернется.

fessgray 25 декабря 2018 | 11:28

shmuel63: Библию на распев читаете? Нужно проще ... Христос терпел и нам велел :-))) Они нас больше 1000 лет за идиотов держат :-)))

ura_123 25 декабря 2018 | 11:48

fessgray: Ну за 1000 лет не скажу,а вот последние 19 лет однозначно)))

nersesov 25 декабря 2018 | 11:58

ura_123: может, вы таким и являетесь??

ura_123 25 декабря 2018 | 12:08

nersesov: Именно таким,каким же ещё?

shmuel63 25 декабря 2018 | 11:52

fessgray: Читаю, да. И там прямо сказано, что по-русски "нараспев" пишется слитно

zhrv 25 декабря 2018 | 12:28

mikhail_spb_: - Что ж, затянем пояса и ещё теснее сплотимся вокруг нацдилера и Единой партии, товарищи!"

А затягивать, чтобы пища дальше не проваливалась, и всегда был "полон желудок"?

danko1 25 декабря 2018 | 11:08

Ничего, новое руководство Росстата будет еще более нагло врать о росте экономики, а Путин и прочие будут врать о росте благосостояния россиян.
Рабы будут молчать и собирать валежник.

taglit 25 декабря 2018 | 11:18

danko1: Бетонная стена, о которой говорил Слава Рабинович, все таки приблизилась окончательно и бесповоротно...

ura_123 25 декабря 2018 | 11:50

danko1: Что вы говорите такое??? Ведь Путин несколько дней назад сказал что доходы россиян в 2019 году вырастут на целых пол-процента!

sirwalterscott 25 декабря 2018 | 11:09

всё, все свои проценты, полпроцента, плешивый кащей может себе засунуть в жопу.

poluputing 25 декабря 2018 | 11:10

Кушайте , Крым ваш, хоть камни с неба и умрите на родине и подите в рай И всего вам, крысобратья, в Новом году

nersesov 25 декабря 2018 | 12:02

poluputing: видите, как мы для вас стараемся! Под Новый год имеете возможность почитать хорошие новости, чтобы хоть какая-то радость в жизни украинского пахаря была ))

poluputing 25 декабря 2018 | 12:09

nersesov: дякую, вкушая бри с шотландским виски под эти новости, я просто млею

noxepy_88 25 декабря 2018 | 11:10

Индекс Доу Джонса вчера рухнул на 600 пунктов. И чо?

rampa 25 декабря 2018 | 11:14

noxepy_88: для россиян это "ничо", в отличие от того, о чем говорится в новости. А ты чего о пиндосах озаботился? Русофоб ты

andreyfilippov 25 декабря 2018 | 11:17

noxepy_88: >Индекс Доу Джонса вчера рухнул на 600 пунктов. И чо?
--------------
И не только он, а и другие индексы тоже. И не только вчера, но и последние полгода. когда инерция от Обамы закончилась.
Что доказывает, что Путин и Трампутин, это по сути - одно и тоже, только в условиях разных стран. Оба не годятся в президенты.
Что доказывает, что Путин и Трампутин, это по сути - одно и тоже, только в условиях разных стран. Оба не годятся в президенты.

fueaqui 25 декабря 2018 | 11:31

andreyfilippov: Какая там инерция от Обамы...
Алкаш поутру после пьянки рассуждает: вчера пил - было хорошо, сегодня не выпил - башка трещит. Стало быть, трезвость - зло, надо выпить))
Пузырь как раз при Обаме надували, не он лично надувал, лишь "при нем" - количественным смягчением. Трамп-то за "продолжение банкета" (см. его комментарий к действиям ФРС), да только Обама уже все резервы выбрал. Пора трезветь.

poluputing 25 декабря 2018 | 11:42

fueaqui: правильно, но вы вместо трезветь звереете. Небось, ещё нефть подешевеет, точно на Украину придётся напасть?

nersesov 25 декабря 2018 | 12:05

poluputing: как мы нападем, если вы стену Яценюка возвели вдоль границы?

poluputing 25 декабря 2018 | 12:11

nersesov: та вы, шо те макаки, для фюрерка-недоноска и на китайскую стену взберётесь. Вам же себя не жаль, мазохисты

leshiy_13 25 декабря 2018 | 11:30

noxepy_88: Только этот индекс с 2008 г поднялся на 16000 с гаком, а РТС вокруг нуля с тех пор так и пляшет...

vilingrad 25 декабря 2018 | 11:12

Суровые годы проходят...
За ними другие приходят...
И с Вовой мы в жопе всегда...

hiryrg 25 декабря 2018 | 11:18

Это катастрофа!

sapiens17 25 декабря 2018 | 11:20

Когда цена на бензин и газ начнёт снижаться в РОССИИ?
Пока снижается только рубль. Хотя это взаимозависимые величины.
Только Благосостояние растёт!
(Кому на Руси жить хорошо?)

fessgray 25 декабря 2018 | 11:26

Одобрям-с!!! Боже, царя храни!
Или лучше так. Царь, храни Боже!

shmuel63 25 декабря 2018 | 11:27

Странно. Ведь Патрик вчера ясно указал, что "чем дешевле нефть, тем больше стимулов для развития мировой экономики, а чем больше будут темпы развития экономики, тем больше нефти понадобится на рынке. Путь по которому всё движется.". Патрик, ау!

janychar 25 декабря 2018 | 11:30

Лишний раз восторгаемся прозорливости российской власти, запретившей вывешивать курсы валют. Теперь бы ещё новости запретить.

lager23 25 декабря 2018 | 11:37

Сейчас Вова уже тратит накопленные валютные резервы для скрытого поддержания рубля, имитируя стабильность экономики и блефуя на международном и внутреннем рынках. Резервы будут таять, власть паниковать, искать источники дохода виде фискальных механизмов, так и будем жить в новом году, пока казна не опустеет...

terens 25 декабря 2018 | 11:40

Если вы посмотрите на мировой фондовый рынок то там всё падает. почему эхо акцентирует внимание на РФ?

ura_123 25 декабря 2018 | 11:54

terens: Может потому что в рассеюшке он падает гораздо более быстрее,а может потому что мы в России живём?
Тебе вот например,какое дело до экономики других стран?

democ 25 декабря 2018 | 12:20

terens: На мировых рынках просто коррекция. На российском - готовятся к худшему.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

taras912 25 декабря 2018 | 11:58

акции Мордера уже не поднимутся никогда... идите к дну. где вам и место .... где собираются все отбросы, вся гниль . Перегнив, и превратившись в гумус, российское общество сможет родить новые ростки чего-то зеленого, а не коричневого...

jurmak 25 декабря 2018 | 12:20

Фигня. Счас с батькой вопрос порешает, вернёт Беларусь в лоно и ещё года на два всё население будет гордится своей крутизной и молится на вошдя

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