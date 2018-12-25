Акции крупнейших российских компаний падают на 3-5%, бумаги ВТБ обновили минимум за более чем три года. Курс доллара в начале торгов вырос на одну копейку, а курс евро — на 13. Мировые цены на нефть накануне снизились более чем на 6%.

Обвал цен на нефть негативно отразится на российской экономике, а также коснется и обычных граждан страны. Такое мнение «Эху Москвы» высказал профессор кафедры экономики и финансов НИУ ВШЭ Иван Родионов.

Родионов добавил, что такая ситуация отразится и на потребителях, так как приведёт к повышению цен на товары.