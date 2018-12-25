Акции крупнейших российских компаний падают на 3-5%
Акции крупнейших российских компаний падают на 3-5%, бумаги ВТБ обновили минимум за более чем три года. Курс доллара в начале торгов вырос на одну копейку, а курс евро — на 13. Мировые цены на нефть накануне снизились более чем на 6%.
Обвал цен на нефть негативно отразится на российской экономике, а также коснется и обычных граждан страны. Такое мнение «Эху Москвы» высказал профессор кафедры экономики и финансов НИУ ВШЭ Иван Родионов.
Родионов добавил, что такая ситуация отразится и на потребителях, так как приведёт к повышению цен на товары.
Комментарии41
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mikhail_spb_ 25 декабря 2018 | 11:07
Нацдилер предупреждал о непростых временах.
Вот, они настали.
Каждый следующий год будет тяжелее предыдущего.
Что ж, затянем пояса и ещё теснее сплотимся вокруг нацдилера и Единой партии, товарищи!
shmuel63 25 декабря 2018 | 11:20
mikhail_spb_: "Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.
Промчалися красные грозы,
Победа настала кругом,
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом.
Но нету время рыдать, рыдать, когда,
Сменим мы стремя на сталь, на сталь труда,
На все вопросы один дадим ответ," - Юлий Ким, песня из телефильма "Собачье сердце"
И никакого другого нет.
gordy 25 декабря 2018 | 11:23
Русская сказка обращается в пыль?
luger_max_otto 25 декабря 2018 | 11:29
Прямо по Салтыкову- Щедрину: "Сегодня за рубль дают едва полтину, завтра будут давать по морде"
ura_123 25 декабря 2018 | 11:46
gordy: Так эта сказка и была слеплена из говна и свиста изначально))))
nitinol 25 декабря 2018 | 11:55
ura_123: Продолжу вашу мысль, перефразируя
Черчиля: "Путин принял Россию с пустой бутылкой из-под водки от Бориса Ельцина, а оставил ее с изваянием петуха из дерьма!" (с)
ura_123 25 декабря 2018 | 12:11
nitinol: Стопудово)))
ansata 25 декабря 2018 | 11:48
gordy: )) Из пыли сделана, в пыль и вернется.
fessgray 25 декабря 2018 | 11:28
shmuel63: Библию на распев читаете? Нужно проще ... Христос терпел и нам велел :-))) Они нас больше 1000 лет за идиотов держат :-)))
ura_123 25 декабря 2018 | 11:48
fessgray: Ну за 1000 лет не скажу,а вот последние 19 лет однозначно)))
nersesov 25 декабря 2018 | 11:58
ura_123: может, вы таким и являетесь??
ura_123 25 декабря 2018 | 12:08
nersesov: Именно таким,каким же ещё?
shmuel63 25 декабря 2018 | 11:52
fessgray: Читаю, да. И там прямо сказано, что по-русски "нараспев" пишется слитно
zhrv 25 декабря 2018 | 12:28
mikhail_spb_: - Что ж, затянем пояса и ещё теснее сплотимся вокруг нацдилера и Единой партии, товарищи!"
А затягивать, чтобы пища дальше не проваливалась, и всегда был "полон желудок"?
danko1 25 декабря 2018 | 11:08
Ничего, новое руководство Росстата будет еще более нагло врать о росте экономики, а Путин и прочие будут врать о росте благосостояния россиян.
Рабы будут молчать и собирать валежник.
taglit 25 декабря 2018 | 11:18
danko1: Бетонная стена, о которой говорил Слава Рабинович, все таки приблизилась окончательно и бесповоротно...
ura_123 25 декабря 2018 | 11:50
danko1: Что вы говорите такое??? Ведь Путин несколько дней назад сказал что доходы россиян в 2019 году вырастут на целых пол-процента!
sirwalterscott 25 декабря 2018 | 11:09
всё, все свои проценты, полпроцента, плешивый кащей может себе засунуть в жопу.
poluputing 25 декабря 2018 | 11:10
Кушайте , Крым ваш, хоть камни с неба и умрите на родине и подите в рай И всего вам, крысобратья, в Новом году
nersesov 25 декабря 2018 | 12:02
poluputing: видите, как мы для вас стараемся! Под Новый год имеете возможность почитать хорошие новости, чтобы хоть какая-то радость в жизни украинского пахаря была ))
poluputing 25 декабря 2018 | 12:09
nersesov: дякую, вкушая бри с шотландским виски под эти новости, я просто млею
noxepy_88 25 декабря 2018 | 11:10
Индекс Доу Джонса вчера рухнул на 600 пунктов. И чо?
rampa 25 декабря 2018 | 11:14
noxepy_88: для россиян это "ничо", в отличие от того, о чем говорится в новости. А ты чего о пиндосах озаботился? Русофоб ты
andreyfilippov 25 декабря 2018 | 11:17
noxepy_88: >Индекс Доу Джонса вчера рухнул на 600 пунктов. И чо?
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И не только он, а и другие индексы тоже. И не только вчера, но и последние полгода. когда инерция от Обамы закончилась.
Что доказывает, что Путин и Трампутин, это по сути - одно и тоже, только в условиях разных стран. Оба не годятся в президенты.
Что доказывает, что Путин и Трампутин, это по сути - одно и тоже, только в условиях разных стран. Оба не годятся в президенты.
fueaqui 25 декабря 2018 | 11:31
andreyfilippov: Какая там инерция от Обамы...
Алкаш поутру после пьянки рассуждает: вчера пил - было хорошо, сегодня не выпил - башка трещит. Стало быть, трезвость - зло, надо выпить))
Пузырь как раз при Обаме надували, не он лично надувал, лишь "при нем" - количественным смягчением. Трамп-то за "продолжение банкета" (см. его комментарий к действиям ФРС), да только Обама уже все резервы выбрал. Пора трезветь.
poluputing 25 декабря 2018 | 11:42
fueaqui: правильно, но вы вместо трезветь звереете. Небось, ещё нефть подешевеет, точно на Украину придётся напасть?
nersesov 25 декабря 2018 | 12:05
poluputing: как мы нападем, если вы стену Яценюка возвели вдоль границы?
poluputing 25 декабря 2018 | 12:11
nersesov: та вы, шо те макаки, для фюрерка-недоноска и на китайскую стену взберётесь. Вам же себя не жаль, мазохисты
leshiy_13 25 декабря 2018 | 11:30
noxepy_88: Только этот индекс с 2008 г поднялся на 16000 с гаком, а РТС вокруг нуля с тех пор так и пляшет...
vilingrad 25 декабря 2018 | 11:12
Суровые годы проходят...
За ними другие приходят...
И с Вовой мы в жопе всегда...
hiryrg 25 декабря 2018 | 11:18
Это катастрофа!
sapiens17 25 декабря 2018 | 11:20
Когда цена на бензин и газ начнёт снижаться в РОССИИ?
Пока снижается только рубль. Хотя это взаимозависимые величины.
Только Благосостояние растёт!
(Кому на Руси жить хорошо?)
fessgray 25 декабря 2018 | 11:26
Одобрям-с!!! Боже, царя храни!
Или лучше так. Царь, храни Боже!
shmuel63 25 декабря 2018 | 11:27
Странно. Ведь Патрик вчера ясно указал, что "чем дешевле нефть, тем больше стимулов для развития мировой экономики, а чем больше будут темпы развития экономики, тем больше нефти понадобится на рынке. Путь по которому всё движется.". Патрик, ау!
janychar 25 декабря 2018 | 11:30
Лишний раз восторгаемся прозорливости российской власти, запретившей вывешивать курсы валют. Теперь бы ещё новости запретить.
lager23 25 декабря 2018 | 11:37
Сейчас Вова уже тратит накопленные валютные резервы для скрытого поддержания рубля, имитируя стабильность экономики и блефуя на международном и внутреннем рынках. Резервы будут таять, власть паниковать, искать источники дохода виде фискальных механизмов, так и будем жить в новом году, пока казна не опустеет...
terens 25 декабря 2018 | 11:40
Если вы посмотрите на мировой фондовый рынок то там всё падает. почему эхо акцентирует внимание на РФ?
ura_123 25 декабря 2018 | 11:54
terens: Может потому что в рассеюшке он падает гораздо более быстрее,а может потому что мы в России живём?
Тебе вот например,какое дело до экономики других стран?
democ 25 декабря 2018 | 12:20
terens: На мировых рынках просто коррекция. На российском - готовятся к худшему.
taras912 25 декабря 2018 | 11:58
акции Мордера уже не поднимутся никогда... идите к дну. где вам и место .... где собираются все отбросы, вся гниль . Перегнив, и превратившись в гумус, российское общество сможет родить новые ростки чего-то зеленого, а не коричневого...
jurmak 25 декабря 2018 | 12:20
Фигня. Счас с батькой вопрос порешает, вернёт Беларусь в лоно и ещё года на два всё население будет гордится своей крутизной и молится на вошдя