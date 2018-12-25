Мировые цены на нефть упали более чем на 5% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов

Это связано со спекуляциями на рынке после ухода крупных игроков, рассказал нам партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Такое быстрое падение связано не с борьбой спроса с предложением на рынке нефти, а со спекуляциями на финансовом рынке. Осенью 22 крупных инвестиционных банка и фонда продали свои бумажные документы, связанные с нефтью, и сейчас на рынке остались только отчаянные игроки, которые ведут игру на понижение», — сказал он.

Крутихин также добавил, что цена, скорей всего, установится после праздников. «После рождественских праздников произойдет поиск дна, и от этого дна будет отскок, пока цена не установится на среднем уровне», — считает эксперт.

По данным торгов в Лондоне, цена нефти марки Brent впервые с 31 августа 2017 года опустилась ниже 51 дол. за баррель. Падение составило почти 3,6 процента. Легкая нефть в Нью-Йорке опускалась на 5,7 процента — до 43 долларов за баррель.