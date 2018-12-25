Мировые цены на нефть упали более чем на 5% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов
Это связано со спекуляциями на рынке после ухода крупных игроков, рассказал нам партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.
«Такое быстрое падение связано не с борьбой спроса с предложением на рынке нефти, а со спекуляциями на финансовом рынке. Осенью 22 крупных инвестиционных банка и фонда продали свои бумажные документы, связанные с нефтью, и сейчас на рынке остались только отчаянные игроки, которые ведут игру на понижение», — сказал он.
Крутихин также добавил, что цена, скорей всего, установится после праздников. «После рождественских праздников произойдет поиск дна, и от этого дна будет отскок, пока цена не установится на среднем уровне», — считает эксперт.
По данным торгов в Лондоне, цена нефти марки Brent впервые с 31 августа 2017 года опустилась ниже 51 дол. за баррель. Падение составило почти 3,6 процента. Легкая нефть в Нью-Йорке опускалась на 5,7 процента — до 43 долларов за баррель.
Комментарии7
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pravdatut 25 декабря 2018 | 10:59
Цена Юралс засекречена?
ura_123 25 декабря 2018 | 11:41
pravdatut: Так це не айфоны производить))) И разные другие высокотехнологичные штучки-дрючки на 25 миллионах высокопроизводительных рабочих местах которые обещал создать в мае 2012 года г-н путэн,да и догнать Португалию... но догнали только Вануату и Свазиленд!
;-)
serguei68 25 декабря 2018 | 11:01
Пока читал статью уже 45.94
uakolesov 25 декабря 2018 | 11:03
Сейчас нефть упала на 10%
ura_123 25 декабря 2018 | 11:37
Поиск очередного дна продолжается .... в рассеюшке)))
prade 25 декабря 2018 | 11:58
Ужасная новость для банановой республики, когда падают мировые цены на бананы.
askol2016 25 декабря 2018 | 11:59
Нефть валится, ЦБ в панике, не знают, что делать с рублем? Понизишь - инфляцию и "стабильность" подпортишь. Оставишь, как есть, - рублевую прибыль потеряешь