Актер Кевин Спейси обратился к публике впервые после обвинения в сексуальных домогательствах в видеоролике под названием «Позвольте мне быть Фрэнком» – он предстал в образе своего героя из сериала «Карточный домик».

Напомним, 59-летнего Спейси обвинил и в домогательства в том числе и участники сериала «Карточный домик». Актера в итоге уволили из проекта.