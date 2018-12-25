Дональд Трамп с нетерпением ждет новой встречи с Ким Чен Ыном

Президент США написал в Твиттере, что на переговорах с Пхеньяном наблюдается прогресс. К своей записи Трамп прикрепил фотографию с брифинга по КНДР в Белом доме.

В американской администрации рассчитывают на проведение второй встречи Трампа с Ким Чен Ыном в самом начале 2019 года.