Дональд Трамп с нетерпением ждет новой встречи с Ким Чен Ыном
Президент США написал в Твиттере, что на переговорах с Пхеньяном наблюдается прогресс. К своей записи Трамп прикрепил фотографию с брифинга по КНДР в Белом доме.
В американской администрации рассчитывают на проведение второй встречи Трампа с Ким Чен Ыном в самом начале 2019 года.
Комментарии1
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danko1 25 декабря 2018 | 10:42
Путин уже и Ыну завидует. Стал он большим изгоем, чем тот.