Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут сегодня встречу в Москве
Темой переговоров станет цена на газ.
Вопрос по ценам на газ, а также нефтяные аспекты в связи с налоговым маневром в России планировали решить к концу года, однако Москва отвергла все предложения и сроки фактически сорваны, заявил Александр Лукашенко в преддверии встречи. На переговорах белорусский лидер надеется добиться решения всех вышеперечисленных проблем. По его словам, в течение последних лет из-за налогового маневра в России его страна потеряла почти 4,5 миллиарда долларов, а в дальнейшем прогнозируются новые убытки.
В свою очередь в российском правительстве заверили, что никаких договоренностей о выплате компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром никогда не было. Переговоры будут посвящены не только финансовым темам. В ходе встречи в Кремле с Владимиром Путиным белорусский лидер намерен четко обозначить свою позицию относительно решения интеграционных вопросов, в процессе чего он будет добиваться соблюдения суверенитета двух стран.
В переговорах примут участие члены правительства России и Белоруссии.
Комментарии2
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pravdatut 25 декабря 2018 | 10:42
Несколько лет назад Лукашенко и белорусы гордилист дружбой с РФ. Как и ожидалось, эта дружба вылазит боком. Пора уже петь: "Прощай немытая РФ ..."
danko1 25 декабря 2018 | 10:45
pravdatut: Удивительная способность у Путина разваливать всё, не только в России, но и в мждународных отношениях.
Всех сумел врагами сделать, кроме диктаторов и палачей. Даже Лукашенко заявил, что не считает Россию больше братским народом.