Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут сегодня встречу в Москве

Темой переговоров станет цена на газ.

Вопрос по ценам на газ, а также нефтяные аспекты в связи с налоговым маневром в России планировали решить к концу года, однако Москва отвергла все предложения и сроки фактически сорваны, заявил Александр Лукашенко в преддверии встречи. На переговорах белорусский лидер надеется добиться решения всех вышеперечисленных проблем. По его словам, в течение последних лет из-за налогового маневра в России его страна потеряла почти 4,5 миллиарда долларов, а в дальнейшем прогнозируются новые убытки.

В свою очередь в российском правительстве заверили, что никаких договоренностей о выплате компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром никогда не было. Переговоры будут посвящены не только финансовым темам. В ходе встречи в Кремле с Владимиром Путиным белорусский лидер намерен четко обозначить свою позицию относительно решения интеграционных вопросов, в процессе чего он будет добиваться соблюдения суверенитета двух стран.

В переговорах примут участие члены правительства России и Белоруссии.