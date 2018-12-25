Московская полиция проводит обыски у фанатов футбольного клуба ЦСКА

По данным источников Интерфакса, следственные действия ведутся, как минимум, по 10 адресам. Причина не уточняется.

По некоторым сведениям, обыски связаны с массовой дракой, которую фанаты ЦУСКА устроили 78 ноября на улице Воронцово поле с болельщиками итальянского клуба Рома.