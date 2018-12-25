Московская полиция проводит обыски у фанатов футбольного клуба ЦСКА
По данным источников Интерфакса, следственные действия ведутся, как минимум, по 10 адресам. Причина не уточняется.
По некоторым сведениям, обыски связаны с массовой дракой, которую фанаты ЦУСКА устроили 78 ноября на улице Воронцово поле с болельщиками итальянского клуба Рома.
Комментарии2
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roman_i_olga 25 декабря 2018 | 10:44
эхо давай новость про нефть -18 процентов за сутки. рашисты в говне
b522 25 декабря 2018 | 10:46
Найдите обязательно! Нам надо знать как можно 78 ноября умудриться учинить драку! Уверен, что в нашей полиции фанаты ЦСКА сознаются!