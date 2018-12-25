Католики и протестанты по всему миру отмечают сегодня Рождество Христово
По этому случаю Папа Римский Франциск провел торжественную службу в главном католическом соборе Святого Петра в Ватикане.
В своей проповеди папа Римский Франциск призвал паству отказаться в Рождество от возвышения материальных ценностей и прислушаться к посылу праздника, который проповедует простоту, милосердие и любовь. Понтифик посетовал, что многие люди видят смысл своей жизни во владении вещами, в то время как в библейской истории о рождении Христа говорится о важности веры, а не материального благополучия, передает агентство Assossiated Press. Служба в соборе Святого Петра транслировалась в прямом эфире по всему миру. Сегодня в 14 часов по московскому времени Папа Римский также обратится к верующим с традиционным рождественским посланием «Граду и миру». Напомню, что Рождество — один из важнейших христианских праздников, который является государственным более чем в 100 странах мира. Во всех католических храмах России сегодня также состоятся торжественные мессы. Накануне праздника тысячи паломников со всего мира собрались в Вифлееме, где, согласно преданию, родился Иисус Христос.
Напомним, что русская православная церковь отмечает Рождество 7 января.
Комментарии8
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blindpew_33 25 декабря 2018 | 10:15
Не только католики и протестанты. Большинство православных церквей пользуются григорианским календарём.
pro_hanov 25 декабря 2018 | 10:24
blindpew_33: Давно пора перенести Праздник Рождества на 25 декабря. Постящиеся православные в России даже выпить на Новый Год не могут. Везде нам нужен свой особый, и обычно неудобный, путь.
danko1 25 декабря 2018 | 10:32
pro_hanov: Догматики из РПЦ и тут идут своим путем, наплевав на людей.
Большинство православных церквей тоже перешли на новый календарь и отмечают сегодня Рождество, а РПЦ продолжает по старому летоисчислению существовать.
vladimirgornitsky 25 декабря 2018 | 10:45
danko1:
Ненависть РПЦ к католицизму столь велика, что предпочитают пользоваться календарем, разработанным язычниками, лишь бы не переходить на календарь "католический". Вопреки здравому смыслу
yeryoma 25 декабря 2018 | 10:35
pro_hanov: и что вы лезете со свиным рылом в калашный ряд?
zztop1960 25 декабря 2018 | 10:26
blindpew_33: Новый год в России тоже встречают по григорианскому
ostapba 25 декабря 2018 | 10:43
Славянские месяцы ДЕКАБРЬ и ОКТЯБРЬ русского календаря??
Мол по русски декабрь это двенадцатый месяц?? Или десятый??
А октябрь десятый месяц в году?? Или седьмой с ноябрем, который одиннадцатый даже??
)))))))))
stopkran1969 25 декабря 2018 | 10:51
С праздником всех, не важно, какой Вы веры, Бог один