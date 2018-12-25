Католики и протестанты по всему миру отмечают сегодня Рождество Христово

По этому случаю Папа Римский Франциск провел торжественную службу в главном католическом соборе Святого Петра в Ватикане.

В своей проповеди папа Римский Франциск призвал паству отказаться в Рождество от возвышения материальных ценностей и прислушаться к посылу праздника, который проповедует простоту, милосердие и любовь. Понтифик посетовал, что многие люди видят смысл своей жизни во владении вещами, в то время как в библейской истории о рождении Христа говорится о важности веры, а не материального благополучия, передает агентство Assossiated Press. Служба в соборе Святого Петра транслировалась в прямом эфире по всему миру. Сегодня в 14 часов по московскому времени Папа Римский также обратится к верующим с традиционным рождественским посланием «Граду и миру». Напомню, что Рождество — один из важнейших христианских праздников, который является государственным более чем в 100 странах мира. Во всех католических храмах России сегодня также состоятся торжественные мессы. Накануне праздника тысячи паломников со всего мира собрались в Вифлееме, где, согласно преданию, родился Иисус Христос.

Напомним, что русская православная церковь отмечает Рождество 7 января.