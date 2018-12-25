Руководство исправительной колонии номер 14 в Мордовии отстранено от обязанностей после внезапной проверки ФСИН
Руководство исправительной колонии номер 14 в Мордовии отстранено от обязанностей после внезапной проверки Федеральной службы исполнения наказаний, подтвердившей показания бывшей заключенной об изнурительном труде в учреждении.
Многие бывший заключенные жаловались на рабские условия труда, рассказал в эфире телеканала РБК член общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
По данным ФСИН, женщин заставляли работать с 7:00 до 1:00 — обшивать лично начальника колонии, его детей, а также его знакомых коммерсантов, которых он приводил в учреждение.
Комментарии2
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permsky_valenok 25 декабря 2018 | 10:24
Ну? И руководство всего лишь "отстранено от обязанностей"? Это после активных действий по сокрытию своих проделок? Вообще-то здесь ведь самые что ни на есть основания всех скопом сотрудников везти в ИВС, а затем - и в следственный изолятор. А где оно - все это?
luger_max_otto 25 декабря 2018 | 10:33
А чё, они же социально близкие путинскому режиму. Опять же можно понять и проверяющих- сегодня ты проверяешь, а завтра эти самые вертухаи тебя и примут...