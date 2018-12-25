Руководство исправительной колонии номер 14 в Мордовии отстранено от обязанностей после внезапной проверки ФСИН

Руководство исправительной колонии номер 14 в Мордовии отстранено от обязанностей после внезапной проверки Федеральной службы исполнения наказаний, подтвердившей показания бывшей заключенной об изнурительном труде в учреждении.

Многие бывший заключенные жаловались на рабские условия труда, рассказал в эфире телеканала РБК член общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По данным ФСИН, женщин заставляли работать с 7:00 до 1:00 — обшивать лично начальника колонии, его детей, а также его знакомых коммерсантов, которых он приводил в учреждение.