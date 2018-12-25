Телецентр Останкино подал иски к Первому каналу на 164 миллиона рублей
Как пишут «Ведомости», задержки платежей были и раньше, но телеканал всегда гасил долги к концу года.
Источник Коммерсанта в свою очередь поясняет, что Первый канал должен за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещения и оборудование.
Представители телеканала от официальных комментариев воздерживаются.
Комментарии7
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oldpartizan 25 декабря 2018 | 10:16
все деньги ушли на соловьиный помёт и армянское RаТио
kottigr1 25 декабря 2018 | 10:17
Уже деньжат у Путина не хватает на Останкинскую иглу.. ? Теперь у электората могут начаться наркотические ломки..
archibald_dandy_esquire 25 декабря 2018 | 10:43
kottigr1: " Уже деньжат у Путина не хватает на Останкинскую иглу.. ? Теперь у электората могут начаться наркотические ломки.. "
теперь у электората могут начаться новые косвенные налоги - например, почему до сих пор нет налога на телеантенны? нет налога на просмотр Соловьёва-Шапиро и Димона Киселёва - население уже подсело на "иглу пропагондонов", это уже религия и с радостью будет платить теле-десятину, с криками: "ещё! ещё!! больше Соловьева давай!!! Димон! Кисель!!! Мы вместе!!!"
piter_ug 25 декабря 2018 | 10:22
Да забрать в счёт долгов у пропагандонов Гейропейскую и американскую недвижимость.
Хватит, чтобы погасить долги.
gvs 25 декабря 2018 | 10:27
Игла судится со шприцем ))))
yralez 25 декабря 2018 | 10:32
А если и пропагондонам не выплатили ?
Представляете их рожи ?
kapitankolbaskin 25 декабря 2018 | 10:38
А ведь шейнин не согласится чтоб ему в харю запростотак плевали !!!