Телецентр Останкино подал иски к  Первому каналу на  164 миллиона рублей

Как пишут «Ведомости», задержки платежей были и раньше, но телеканал всегда гасил долги к концу года.

Источник Коммерсанта в свою очередь поясняет, что Первый канал должен за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещения и оборудование.

Представители телеканала от официальных комментариев воздерживаются.