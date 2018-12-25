Путин и Лукашенко проведут сегодня встречу в Кремле, чтобы вновь попытаться найти решение по цене на газ
Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут сегодня встречу в Кремле, чтобы вновь попытаться найти решение по цене на газ.
Лукашенко в предыдущем публичном разговоре с Владимиром Путиным назвал стоимость транспортировки российского газа слишком высокой. Он подчеркнул, что ситуация должна быть изменена.
Лукашенко добавил, что если Россия будет снижать тарифы на газ для Белоруссии, то никаких вопросов не будет.
Комментарии20
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kottigr1 25 декабря 2018 | 10:13
Жидобульбаши уже воруют русский газ и угнетают русскоязычное население ? Что остается ещё бедной России, как не оккупировать Беларусь в ответ на провокации минских карателей ? Они не оставляют острову стабильности и миролюбия другого выходы..
mmm_333 25 декабря 2018 | 10:19
kottigr1: Ваша ирония вполне понятна и объяснима, спору нет. Но вы правду ведь во многом написали. Управляет регионом Белоруссия диктатор, доит РФ уже много лет, живет Белоруссия на средства РФ и при этом постоянно вихляет задом. Мне кажется это однозначно тоже не верно. Если вы такие независимые, то извольте в рынке жить, а не вешать братскую лапшу дурачкам которые верят. Другое дело, что и в РФ диктатор.
oldpartizan 25 декабря 2018 | 10:25
белорусы всю нефтянку сибири построили, вот и компенсация.
mmm_333 25 декабря 2018 | 10:29
oldpartizan: А Лукашенко и его сынок Колька каким боком к стройке нефтянки относятся? Трубы укладывали в вечной мерзлоте?
oldpartizan 25 декабря 2018 | 10:37
mmm_333: ну вы же любите порассуждать о том, что в Украине и Прибалтике заводы строили и их возвращать пора
mmm_333 25 декабря 2018 | 10:53
oldpartizan: Лично я об этом пока даже не думал.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 25 декабря 2018 | 10:30
oldpartizan: белорусы всю нефтянку сибири построили,
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получая приличную з\п.
kottigr1 25 декабря 2018 | 10:32
pretendent_2012: Зарплату им тогда Путин платил ?
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 25 декабря 2018 | 10:41
kottigr1: тогда бюджет и сегодня он.
kottigr1 25 декабря 2018 | 10:49
pretendent_2012: В общий бюджет и БССР не хило отстегивала...
kottigr1 25 декабря 2018 | 10:27
mmm_333: Любой секс - результат обоюдного желания, но сам его факт совсем не обязательно означает обязательство жениться..
ostapba 25 декабря 2018 | 10:33
mmm_333: а вот ТРАМП!!!!! Не в пример Путину, все газовые вопросы США решает шутя...
В смысле они решаются сами.
Ибо не царское это дело нюхать "выпуки ануса" матушки Земли..
Даже..
luger_max_otto 25 декабря 2018 | 10:26
Сегодня два диктатора торгуются за газ, завтра они же будут торговаться за навоз для производства зимних скульптур.
vanadium_v 25 декабря 2018 | 10:16
Думаю договорятся, братья как никак,
а вот небратья будут дуть скоро одним местом в пустую трубу...
ansata 25 декабря 2018 | 10:18
Тимошенко помнится тоже из Кремля не вылезала. Закончились эти пляски плохо для ее страны и нее лично.
cromwel 25 декабря 2018 | 10:19
Луке лучше подмыться. Вова его отимеет по полной
pravdatut 25 декабря 2018 | 10:29
Несколько лет назад Лукашенко и белорусы гордилист дружбой с РФ. Как и ожидалось эта дружба вылазит боком. Пора уже петь: "Прощай немытая РФ ..."
ostapba 25 декабря 2018 | 10:36
pravdatut: не получается повертеть газовой трубой у Путина..
Ни Европу..
Ни Украину..
....
Про Беларусь наблюдаем... Толи трусы, то ли крестик Путин снимет.
Даже..
curhatuy6 25 декабря 2018 | 10:34
Долгие годы жизни бок о бок дали результаты. Вырастили наперсточника. А теперь кто кого. Насколько получился успешный ученик?:)))
oldpartizan 25 декабря 2018 | 10:40
хотел лука в 90-х на трон российский сесть, а тут бумеранг через 20 лет вернулся.