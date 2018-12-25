Путин и Лукашенко проведут сегодня встречу в Кремле, чтобы вновь попытаться найти решение по цене на газ

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут сегодня встречу в Кремле, чтобы вновь попытаться найти решение по цене на газ.

Лукашенко в предыдущем публичном разговоре с Владимиром Путиным назвал стоимость транспортировки российского газа слишком высокой. Он подчеркнул, что ситуация должна быть изменена.

Лукашенко добавил, что если Россия будет снижать тарифы на газ для Белоруссии, то никаких вопросов не будет.