Судебные приставы сопроводили в Москву гражданина США Джона Мартина, который в августе приплыл на лодке на Чукотку
Как передает Интерфакс, городской суд Анадыря принял решение, что иностранец будет размещен в центре временного содержания пока не будут готовы документы, удостоверяющие его личность.
Джон Мартин был задержан российскими пограничниками в районе мыса Ньямби. Американец заявил, что решил отправиться на лодке в Китай, но попал в Россию.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vilingrad 25 декабря 2018 | 09:38
Теперь дураку дело сошьют, типа вождя пытался грохнуть или выкрасть секрет покраски Искандеров поверх ржавчины
vasilevich58 25 декабря 2018 | 09:57
"Я убью тебя, лодочник!"
trekhgorny 25 декабря 2018 | 09:46
Каждый россиянин, по чиновничей прихоти, будет платить из своего кармана деньги на содержание этого американского гражданина:. еда, бесконечные транспортировки через всю Россию в сопровождении приставов(конвоя), следственные действия, протоколы, командировки, связь... И так - уже полгода!?
veganfckelby 25 декабря 2018 | 09:51
trekhgorny: каждый моет бабло по своему,..
nersesov 25 декабря 2018 | 09:56
trekhgorny: американские налогоплательщики платят же за содержание Бутиной, а мы заплатим за этого мореплавателя.
peresvet73 25 декабря 2018 | 09:46
О! У Путина в заложниках, даже гражданин США имеется! На кого выторгрвывать собрался, наверное кореша криминального Бута выручать будет?
sasass 25 декабря 2018 | 09:48
Бутину надо как-то вытаскивать...
tv_victim 25 декабря 2018 | 09:52
Конюх Федоров?
curhatuy6 25 декабря 2018 | 10:31
Да ему на грудь орден надо! Какой еще идиот рванет из Штатов в Россию:)))
nikita_troitsk 25 декабря 2018 | 10:35
Четыре месяца возятся?