Корпорация «Трансстрой» сегодня обжалует разрыв контракта на строительство стадиона «Санкт-Петербург»

Один из трех подрядчиков требует признать, что договор был расторгнут незаконно.

Иск «Трансстроя» сегодня будет рассматривать Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга, передает РИА Новости. Вместе с двумя другими бывшими подрядчиками стадиона корпорация пытается оспорить разрыв контракта, но пока ни одна судебная инстанция не удовлетворила ни один из исков.

Договор на сооружение нового стадиона был расторгнут в июле 2016 года. По словам властей, причинами такого решения стали неоднократный срыв графиков строительства, нецелевое расходование средств и другие нарушения. Подрядчики же заявили, что ответственность за проблемы несут власти, в их числе – вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Новое соглашение было заключено с компанией «Метрострой»: подрядчик обязался завершить строительство и комплексное благоустройство территории вокруг стадиона. Стоимость контрактов составила почти 8 миллиардов рублей.

Сумму претензий компании корпорации «Трансстрой» оценивают примерно в 5 миллиардов рублей. Эта сумма складывается из стоимости самих работ по строительству стадиона, издержек и неустойки.