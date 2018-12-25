Мировые цены на нефть падают более чем на 5% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов
Это связано со спекуляциями на рынке после ухода крупных игроков, рассказал «Эху Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.
Он полагает, что на открытии рынков после праздников будет отскок и потом цена установится на несколько месяцев.
Комментарии10
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belovnikita 25 декабря 2018 | 09:38
Пусть на ноль падают! И тогда воровскому режиму крысёныша с подворотни амба наступит
vasilevich58 25 декабря 2018 | 09:55
belovnikita: "Пусть на ноль падают!"
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Пипец наступит в первую очередь беднейшей части населения России!
-Папа, водка подорожала, теперь ты будешь меньше пить!
-Нет, сынок, это ты теперь будешь меньше есть!
vezdehod1 25 декабря 2018 | 10:07
Чем ниже она упадёт, тем легче России будет вставать с колен.
belovnikita 25 декабря 2018 | 10:36
vasilevich58: нет конечно. Твоя поговорка верна только если 1 или 2 ребеночка лет пяти. А если у папаши 1 000 000 голодных "детишек" лет 25, то этот папаша не только пить не будет, а и придушат сынята этого додика если будет деньги укрывать.
razval74 25 декабря 2018 | 09:42
Кого он имел в виду?
Амеры не уходили, а они сейчас первые по добыче нефти в мире и легко заполняют освободившееся от всяких спекулянтов место.
eduard1958 25 декабря 2018 | 09:42
Для бензоколонки (России)именно это новость номер один,а не всякие там брифинги - смифинги.Это же как серпом по бочкам.Все,что нажито непосильным трудом...
vilingrad 25 декабря 2018 | 09:45
Пьяный подпрыгнул в сортире и провалился. Лежит в говне и думает: «Это был отскок или обвал?»
А Вова молодец: весь в субстанции, но выглядит хорошо- щечки пучит, ручками шевелит...
sasass 25 декабря 2018 | 09:50
Игла жизни все уменьшается и уменьшается...
sergirusso 25 декабря 2018 | 09:58
Какая цена на нефть справедлива? Шейхи ответили - 100 долларов за баррель. В свое время эта цена была и 150 баксов за бочонок. Значит, какое то время она должна быть и 50...
rampa 25 декабря 2018 | 10:04
sergirusso: шейхи ошиблись. Цена уже была и 10 и 20