Мировые цены на нефть падают более чем на 5% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов

Это связано со спекуляциями на рынке после ухода крупных игроков, рассказал «Эху Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Он полагает, что на открытии рынков после праздников будет отскок и потом цена установится на несколько месяцев.