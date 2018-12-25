Путин и Лукашенко проведут сегодня встречу в Кремле, чтобы вновь попытаться найти решение по цене на газ
Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут сегодня встречу в Кремле, чтобы вновь попытаться найти решение по цене на газ. Анонсируя это мероприятие, пресс-служба Кремля не конкретизировала повестку.
Предыдущая дискуссия, состоявшаяся в Санкт-Петербурге в начале декабря, ожидаемых результатов не дала. Более того, Александр Лукашенко выражал крайнее недовольство решением вопросов по устранению торговых барьеров в рамках Евразийского экономического сотрудничества. Он также критиковал механизм ценообразования на природный газ.
Комментарии16
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krs_sk 25 декабря 2018 | 09:39
Беларусь уже наш?
kottigr1 25 декабря 2018 | 09:43
krs_sk: Будут истеричные предновогодние телепередачи российских СМИ о том как проклятые жидобульбаши ворую русский газ .. ?
luger_max_otto 25 декабря 2018 | 09:58
Сегодня лично Путин торгуется о цене на газ, завтра он будет торговаться о цене на навоз как на материал для скульпторов.
vezdehod1 25 декабря 2018 | 10:04
krs_sk:
Беларусь уже наш?
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Ага...У параш.....
perestarok 25 декабря 2018 | 09:39
"Путин и Лукашенко проведут сегодня встречу в Кремле, чтобы вновь попытаться найти решение по цене на газ"
А Путин не предлагал, чтобы Россия доплачивала за то, что Беларусь соглашается потреблять российский газ? А то будет, как с Украиной (второй фронт).
vilingrad 25 декабря 2018 | 09:42
Вот и встретятся два одиночества...
Разведут разговор ни о чём.
graeshoppe 25 декабря 2018 | 09:54
vilingrad: Так-то да, но представьте каково значение подобной встречи для мировой цивилизации! Это ж диалог ай-эм-айронменов! Это почти как беседа Бивиса и Батхеда! Вощем это круто! И всё такое!)
captaingeorge 25 декабря 2018 | 09:45
Беларусь идет по проторенному Украиной пути, там тоже всё началось с нашего отечественного достояния - с газа...
perestarok 25 декабря 2018 | 09:52
captaingeorge: "Беларусь идет по проторенному Украиной пути, там тоже всё началось с нашего отечественного достояния - с газа..."
А Россия, сволочь такая, не хочет покупать очередную дружбу народов.
kottigr1 25 декабря 2018 | 09:56
perestarok: Бульбаши провоцируют Россию.. Заставляют её напасть на Беларусь. На что только не пойдут в своей подлости минские каратели !
justlooking 25 декабря 2018 | 10:16
perestarok: Уренгой-Помари-Ужгорлд был построен в 1984 году.
До этого, с 1945 года в Европу поставляли наш, украинский газ. Нам одним этих запасов лет на 200 хватило бы.
creta 25 декабря 2018 | 09:52
Беларусь сделает так, как решит Владимир Владимирович. Без вариантов. И вообще, Беларусь, как и Украина, со временем станут неотъемлемой частью РФ.
bmrt 25 декабря 2018 | 09:53
Простой вопрос- сколько выклянчит некто А.Бастардович Лукашенко у Путина.
Два или только один миллиард настоящих денег?
mikr 25 декабря 2018 | 10:05
Беларусь находится в экономическом тупике, и похоже, понимание этого тупика дошло даже до Лукашенко. Вся проблема в том, что единственным позитивным выходом для белорусов в данной ситуации является неизбежная интеграция в Россию. В то же время эта интеграция абсолютно неприемлема лично для Лукашенко, который в таком случае становится лишним звеном. Поэтому ради сохранения статуса кво он сейчас будет предпринимать все что в его силах. А это, к сожалению, приведет к затягиванию агонии несчастной лукашенковской Беларуси.
ostapba 25 декабря 2018 | 10:11
mikr: твои хотелки сравнять жизнь белоруса в Европе с жизнью манта в тундре не имеют оснований.
Да и купить самосвал марки БЕЛАЗ в якутский прииск по русской цене тоже.
Тут или БЕЛАЗ по мировой цене,,,
Или газ по русской.
Если не понял, то попроси коллегу в бане рассказатеть тебе анекдот про трусы и крестик.
Даже..
rampa 25 декабря 2018 | 10:18
mikr: зато какое счастье будет для простых людей Беларуси. Прям, как для жителей Крыма.
Ты хочешь сказать, что у них только два варианта: длительная агония или практически моментальное попадание в рай?