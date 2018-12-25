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09:31, 25 декабря 2018

Путин и Лукашенко проведут сегодня встречу в Кремле, чтобы вновь попытаться найти решение по цене на газ

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут сегодня встречу в Кремле, чтобы вновь попытаться найти решение по цене на газ. Анонсируя это мероприятие, пресс-служба Кремля не конкретизировала повестку.

Предыдущая дискуссия, состоявшаяся в Санкт-Петербурге в начале декабря, ожидаемых результатов не дала. Более того, Александр Лукашенко выражал крайнее недовольство решением вопросов по устранению торговых барьеров в рамках Евразийского экономического сотрудничества. Он также критиковал механизм ценообразования на природный газ.

Комментарии

16

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krs_sk 25 декабря 2018 | 09:39

Беларусь уже наш?

kottigr1 25 декабря 2018 | 09:43

krs_sk: Будут истеричные предновогодние телепередачи российских СМИ о том как проклятые жидобульбаши ворую русский газ .. ?

luger_max_otto 25 декабря 2018 | 09:58

Сегодня лично Путин торгуется о цене на газ, завтра он будет торговаться о цене на навоз как на материал для скульпторов.

vezdehod1 25 декабря 2018 | 10:04

krs_sk:
Беларусь уже наш?
==================
Ага...У параш.....

perestarok 25 декабря 2018 | 09:39

"Путин и Лукашенко проведут сегодня встречу в Кремле, чтобы вновь попытаться найти решение по цене на газ"

А Путин не предлагал, чтобы Россия доплачивала за то, что Беларусь соглашается потреблять российский газ? А то будет, как с Украиной (второй фронт).

vilingrad 25 декабря 2018 | 09:42

Вот и встретятся два одиночества...
Разведут разговор ни о чём.

graeshoppe 25 декабря 2018 | 09:54

vilingrad: Так-то да, но представьте каково значение подобной встречи для мировой цивилизации! Это ж диалог ай-эм-айронменов! Это почти как беседа Бивиса и Батхеда! Вощем это круто! И всё такое!)

captaingeorge 25 декабря 2018 | 09:45

Беларусь идет по проторенному Украиной пути, там тоже всё началось с нашего отечественного достояния - с газа...

perestarok 25 декабря 2018 | 09:52

captaingeorge: "Беларусь идет по проторенному Украиной пути, там тоже всё началось с нашего отечественного достояния - с газа..."

А Россия, сволочь такая, не хочет покупать очередную дружбу народов.

kottigr1 25 декабря 2018 | 09:56

perestarok: Бульбаши провоцируют Россию.. Заставляют её напасть на Беларусь. На что только не пойдут в своей подлости минские каратели !

justlooking 25 декабря 2018 | 10:16

perestarok: Уренгой-Помари-Ужгорлд был построен в 1984 году.
До этого, с 1945 года в Европу поставляли наш, украинский газ. Нам одним этих запасов лет на 200 хватило бы.

creta 25 декабря 2018 | 09:52

Беларусь сделает так, как решит Владимир Владимирович. Без вариантов. И вообще, Беларусь, как и Украина, со временем станут неотъемлемой частью РФ.

bmrt 25 декабря 2018 | 09:53

Простой вопрос- сколько выклянчит некто А.Бастардович Лукашенко у Путина.
Два или только один миллиард настоящих денег?

mikr 25 декабря 2018 | 10:05

Беларусь находится в экономическом тупике, и похоже, понимание этого тупика дошло даже до Лукашенко. Вся проблема в том, что единственным позитивным выходом для белорусов в данной ситуации является неизбежная интеграция в Россию. В то же время эта интеграция абсолютно неприемлема лично для Лукашенко, который в таком случае становится лишним звеном. Поэтому ради сохранения статуса кво он сейчас будет предпринимать все что в его силах. А это, к сожалению, приведет к затягиванию агонии несчастной лукашенковской Беларуси.

ostapba 25 декабря 2018 | 10:11

mikr: твои хотелки сравнять жизнь белоруса в Европе с жизнью манта в тундре не имеют оснований.
Да и купить самосвал марки БЕЛАЗ в якутский прииск по русской цене тоже.
Тут или БЕЛАЗ по мировой цене,,,
Или газ по русской.
Если не понял, то попроси коллегу в бане рассказатеть тебе анекдот про трусы и крестик.
Даже..

rampa 25 декабря 2018 | 10:18

mikr: зато какое счастье будет для простых людей Беларуси. Прям, как для жителей Крыма.
Ты хочешь сказать, что у них только два варианта: длительная агония или практически моментальное попадание в рай?

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