Московская канатная дорога продлила бесплатный проезд вплоть до сегодняшнего дня

Кроме того, в дальнейшем на фуникулере решили снизить цены.

Бесплатный проезд в кабине фуникулера продлен на один день – сообщает ТАСС. Это решение столичная мэрия приняла в связи с тем, что в ноябре канатная дорога незапланировано приостанавливала свою работу. Таким образом власти решили «вернуть долг» москвичам. Дети до шести лет, инвалиды первой группы, и ветераны Великой Отечественной войны смогут кататься по канатной дороге бесплатно и впредь, а для всех остальных тарифы решено снизить вдвое от заявленных ранее цен. В будни стоимость поездки составит 200 рублей для взрослых и 150 – для детей, в выходные стоимость вырастет до 250 и 200 рублей соответственно. Билет «оптом» — то есть в две стороны сразу – обойдется дешевле.

Движение по фуникулеру, который связывает смотровую площадку на Воробьевых горах и стадион «Лужники», было открыто в конце ноября. Однако на следующий день после запуска дорога встала, по словам властей, из-за кибератаки. Впоследствии канатную дорогу закрывали еще раз, но уже планово. В начале декабря она проходила освидетельствование Ростехнадзора.

Маршрут канатной дороги проходит над Москвой-рекой. Протяженность дороги более 700 метров.