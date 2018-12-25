«Останкино» хочет судиться с «Первым каналом»

Телецентр подал два иска, требуя вернуть накопленные долги, объем которых, утверждают в компании, достиг «критического значения».

Более 1 миллиарда рублей – столько задолжал «Первый канал» телевизионному техническому центру «Останкино» за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. Однако сумма требований, заявленная в двух исках, направленных в Арбитражный суд Москвы, составляет пока чуть более 160 миллионов – это долг только за июль, и его, по данным источника газеты «Коммерсант», решили взыскать, «чтобы обозначить ситуацию». Это первые подобные иски к телекомпании по меньшей мере за последние пять лет, отмечает газета «Ведомости». По данным издания, партнеры канала, как правило, избегают попыток взыскать просроченные выплаты в судебном порядке, опасаясь лишиться такого крупного клиента. Но на этот раз задолженность достигла критического значения и ставит под угрозу работу телецентра, завили «Коммерсанту» в «Останкино». Как отмечают «Ведомости», «Первый канал» копит долги перед телецентром с лета. Подобные задержки были и раньше, но канал всегда выплачивал деньги к концу года.

Осенью «Останкино» также подало еще ряд исков более чем на 60 миллионов рублей к главному подрядчику «Первого канала» группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга. Крупнейший из них суд уже удовлетворил