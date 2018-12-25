Александр Новак: Россия гарантирует поставку газа в Европу и без нового соглашения с Украиной
Россия гарантирует поставку газа в Европу и без нового соглашения с Украиной. Об этом министр энергетики Александр Новак заявил в интервью «Коммерсанту». Он отметил, что перенос переговоров с Еврокомиссией и Киевом с декабря на январь не имеет принципиального значения.
Комментарии1
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kadetkl 25 декабря 2018 | 09:11
Украина- аграрная держава. Газу нет и не просите!