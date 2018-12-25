Александр Лукашенко сегодня встретится с Владимиром Путиным в Москве
По официальной информации, на переговорах в том числе будет обсуждаться вопрос цен на энергоносители.
Главным вопросом на грядущей встрече станет налоговый маневр в российской нефтяной сфере. Об этом, как сообщает белорусское издание Tut.by, заявил сам Александр Лукашенко. Минск предлагает, чтобы Москва компенсировала потери в связи с проведением «налогового маневра», который приведет к повышению цены нефти для белорусских НПЗ.
В начале декабря на заседании Высшего Евразийского совета Лукашенко выразил недовольство по поводу высокой стоимости транспортировки газа в Белоруссию. По словам президента страны, цена примерно втрое выше, чем тариф «Газпрома» при внутрироссийских поставках. В свою очередь, Путин заявил, что цена газа для Белоруссии и так сравнительно низкая благодаря Евразийскому экономическому союзу. По словам российского президента, дальнейшее снижение цен потребует времени и другого уровня интеграции.
Формат переговоров Путина и Лукашенко предусматривает участие в них членов правительства двух государств.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
klegg 25 декабря 2018 | 09:04
а смысл????
tv_victim 25 декабря 2018 | 09:08
"Не желаете продажной любви?"
"ДМБ". Фильм.
piter_ug 25 декабря 2018 | 09:09
Но чаёк луке лучше не пить, воздержаться до дома.
tonight 25 декабря 2018 | 09:14
Путин не прав, зачем повышать транспортировку газа в три! раза это перечеркивает его "низкую" цену. На самом деле цена получается намного выше 120 с учетом налогового маневра. Или пусть снижает тариф или пошел лесом. Тогда лучше у Европейцев покупать, одинакого будет. Если Путин хочет лояльности то пусть платит по настоящему, за даром его любить не будут
kadetkl 25 декабря 2018 | 09:17
tonight: Такая лояльность ничего не стоит. Покупайте у Украины газ после её реверса. Отличная схема. Хватит Вашей продажной любви.