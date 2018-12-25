Треть россиян пользуются мобильными приложениями банков

Как пишет РБК со ссылкой на последние исследования, больше всего приверженцев сервиса в небольших городах — они опережают Москву и Санкт-Петербург. Другие «миллионники» наоборот – проигрывают столицам почти вдвое.

Специалисты выяснили, что доля пользователей мобильного банка мало зависит от возраста респондентов.