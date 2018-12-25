Треть россиян пользуются мобильными приложениями банков
Как пишет РБК со ссылкой на последние исследования, больше всего приверженцев сервиса в небольших городах — они опережают Москву и Санкт-Петербург. Другие «миллионники» наоборот – проигрывают столицам почти вдвое.
Специалисты выяснили, что доля пользователей мобильного банка мало зависит от возраста респондентов.
Комментарии1
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andreyoo 25 декабря 2018 | 08:59
Реально, подтверждаю. В небольшиж городах-поселках часто можно видеть, в магазинах на видном месте написан номер телефона к которому привязана карта. И многие просто рлатят с мобильника туда.