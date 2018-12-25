Россия дополнительно заработала как минимум 120 миллиардов долларов за два года действия соглашения с ОПЕК

Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, в целом для российских компаний уровень цен на нефть не так важен, как для других стран.

России помогают низкая себестоимость добычи нефти и достаточно слабый курс рубля. В целом же для экономики страны низкая цена создает дополнительные вызовы, — признал Новак.