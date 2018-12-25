Россия дополнительно заработала как минимум 120 миллиардов долларов за два года действия соглашения с ОПЕК
Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, в целом для российских компаний уровень цен на нефть не так важен, как для других стран.
России помогают низкая себестоимость добычи нефти и достаточно слабый курс рубля. В целом же для экономики страны низкая цена создает дополнительные вызовы, — признал Новак.
Комментарии8
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lion64__4 25 декабря 2018 | 08:52
И куда деньги ушли? К пиндосам, в их долговые обязательства? В карманы едросни и криминальных капиталистов?
oldpartizan 25 декабря 2018 | 08:59
россия ли? ;)
lenin3 25 декабря 2018 | 08:54
Новак говорит"Россия",подразумевает-кооператив"Озеро"...
platonnekafrin 25 декабря 2018 | 08:55
Табакерка - вот чего весело ожидало население и страшно боялись лучшие люди страны. А цены на нефть это - тьфу теперь для всех.
bratec_kot_voskrese 25 декабря 2018 | 09:02
Ну вы то наверное заработали, а вот россияне похоже нет...
sasass 25 декабря 2018 | 09:06
Не Россия выиграла , а власть в свой карман...
kadetkl 25 декабря 2018 | 09:08
Хорошие деньги 120 лярдов зелёных и для "хороших людей". А на пенсии опять не хватает. Даёшь 100-летний пенсионный возраст и пенсии 1 000 000 рублей при этом. Уж больно цифры красивые. Дарю идею Медведеву. Ведь он желает следующим Президентом быть?
polimist 25 декабря 2018 | 09:11
То есть опустить рубль и все проблемы бюджета связанные с падением цены на нефть будут решены, великий государственный деятель этот министр.