Дональд Трамп с нетерпением ждет новой встречи с Ким Чен Ыном
Президент США написал в Твиттере, что на переговорах с Пхеньяном наблюдается прогресс. К своей записи Трамп прикрепил фотографию с брифинга по КНДР в Белом доме.
В американской администрации рассчитывают на проведение второй встречи Трампа с Ким Чен Ыном в самом начале 2019 года.
Комментарии4
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cimirse37 25 декабря 2018 | 09:01
"Брифинг в канун Рождества с моей командой, работающей над Северной Кореей - прогресс достигнут. С нетерпением жду моего следующего саммита с председателем Ким!"
dmitry35 25 декабря 2018 | 09:07
"Я жду тебя, как прежде,
Ну, не будь таким жестоким.
Мой нежный Ким,
Если можешь, прости!......."
sasass 25 декабря 2018 | 09:09
То , что Ын притих - тут заслуга Трампа очевидна...
blindpew_33 25 декабря 2018 | 09:11
500 мегабаксов от него ждёт?
Ну да, пупс на встречу с тележкой денег явится. :-)