Актер Кевин Спейси записал видеообращение от имени Френка Андервуда, своего героя из сериала «Карточный домик»
Американский актер Кевин Спейси записал видеообращение от имени Френка Андервуда, своего героя из сериала «Карточный домик». Он обыгрывает сцену, в которой его жена в исполнении Робин Райт стоит у могилы супруга. Спейси заключает: «Я знаю, что ты хочешь – чтобы я вернулся».
59-летний Спейси оказался в центре скандала после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. Из-за этого актера уволили из проекта «Карточный домик».
Комментарии1
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abidas 25 декабря 2018 | 08:39
Кевин Спейси - классный актёр #