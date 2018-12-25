Американский актер Кевин Спейси записал видеообращение от имени Френка Андервуда, своего героя из сериала «Карточный домик». Он обыгрывает сцену, в которой его жена в исполнении Робин Райт стоит у могилы супруга. Спейси заключает: «Я знаю, что ты хочешь – чтобы я вернулся».

59-летний Спейси оказался в центре скандала после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. Из-за этого актера уволили из проекта «Карточный домик».