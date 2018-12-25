Телецентр Останкино подал иски к Первому каналу на 164 миллиона рублей
Как пишут «Ведомости», задержки платежей были и раньше, но телеканал всегда гасил долги к концу года.
Источник «Коммерсанта» в свою очередь поясняет, что Первый канал должен за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещения и оборудование.
Представители телеканала от официальных комментариев воздерживаются.
Комментарии4
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lenin3 25 декабря 2018 | 08:42
Украли всё...даже пропаганда уже не нужна...
dimadima32 25 декабря 2018 | 08:51
это фейковый десантник шейнин всё с?из?ил
secondvenmud 25 декабря 2018 | 08:52
В банке началась активная жизнь. Одним словом - самоедство.
piter_ug 25 декабря 2018 | 09:04
Да гнать их прочь, хоть на Новый год отдохнуть от пропагандонов.