Федеральная служба исполнения наказаний сняла с должности руководителя Мордовской колонии №14 Юрия Куприянова
Проверка выявила факты использования рабского труда заключенных.
Куприянов был ответственен за систему психологического и физического террора по отношению к осужденным женщинам, — сказала в интервью ВВС участница Pussy Riot Надежда Толоконникова.
По словам Толоконниковой, подобное происходит и во многих других колониях России.
Комментарии4
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alex_sionist 25 декабря 2018 | 08:41
Когда его отправят шить руковицы с конфискацией награбленного и компенсацией рабам?
ansata 25 декабря 2018 | 08:54
alex_sionist: Никогда. Ему еще и пенсию будут выплачивать. с 45-ти, или как там у ментов.
cimirse37 25 декабря 2018 | 08:54
Надежда Толоконникова. Значит не зря боролись?
sasass 25 декабря 2018 | 09:18
ВСИН - это государство в государстве , там все есть со знаком минус и Кремль является зеркалом этого государства..