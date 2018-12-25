Федеральная служба исполнения наказаний сняла с должности руководителя Мордовской колонии №14 Юрия Куприянова

Проверка выявила факты использования рабского труда заключенных.

Куприянов был ответственен за систему психологического и физического террора по отношению к осужденным женщинам, — сказала в интервью ВВС участница Pussy Riot Надежда Толоконникова.

По словам Толоконниковой, подобное происходит и во многих других колониях России.