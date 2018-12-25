Глава Минфина Антон Силуанов призвал усовершенствовать методику расчета реальных доходов населения
Сейчас она является непрозрачной. По словам Силуанова, как считается этот показатель, знает только Росстат.
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Сейчас она является непрозрачной. По словам Силуанова, как считается этот показатель, знает только Росстат.
Комментарии6
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platonnekafrin 25 декабря 2018 | 08:50
Из окна кабинета Антон видел, что население явно жирует, но по вине методики Росстата прекратить это безобразие никак не получалось.
kotvinder2 25 декабря 2018 | 09:04
platonnekafrin: Министерство правды)))
dreyo 25 декабря 2018 | 08:56
Тоись теперь, по усовершенствованной методе, реальные доходы населения при любом раскладе будут только расти?
tv_victim 25 декабря 2018 | 08:58
"Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в хозяйстве идут скверно?" говорит помещик приказчику. "Я, брат, это знаю без тебя, да у тебя речей разве нет других, что ли? Ты дай мне позабыть это, не знать этого, я тогда счастлив". И вот те деньги, которые бы поправили сколько-нибудь дело, идут на разные средства для приведения себя в забвенье. Спит ум, может быть обретший бы внезапный родник великих средств; а там имение бух с аукциона, и пошел помещик забываться по миру, с душою, от крайности готовою на низости, которых бы сам ужаснулся прежде.
Гоголь Н.В. «Мертвые души»
graeshoppe 25 декабря 2018 | 08:59
Эх, Антоха... Не о том ты молвишь, родимый. А вот как насчёт коробочки с винцом и колбаской? И не думай, брат, что она тебя не настигнет!)
chapter_2 25 декабря 2018 | 09:00
Принятая ныне Росстатом методика расчета реальных доходов населения в России, я думаю, соответствует международным стандартам.
"Глава Минфина Антон Силуанов призвал усовершенствовать методику расчета реальных доходов населения" до уровня, обеспечивающего их постоянный рост с каждым годом.
Ожидайте, что все официальные цифры о доходах населения за 2018 г. и последующие года будут лживыми. Об этом говорит и смена начальника Росстата. Старый начальник А.Суринов оказался излишне честным и принципиальным человеком.