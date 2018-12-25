Путин и Лукашенко проведут сегодня встречу в Кремле, чтобы вновь попытаться найти решение по цене на газ
Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут сегодня встречу в Кремле, чтобы вновь попытаться найти решение по цене на газ. Анонсируя это мероприятие, пресс-служба Кремля не конкретизировала повестку.
Предыдущая дискуссия, состоявшаяся в Санкт-Петербурге в начале декабря, ожидаемых результатов не дала. Более того, Александр Лукашенко выражал крайнее недовольство решением вопросов по устранению торговых барьеров в рамках Евразийского экономического сотрудничества. Он также критиковал механизм ценообразования на природный газ. Впоследствии Лукашенко принес извинения Владимиру Путину за излишне резкий тон, — напоминает ТАСС.
Комментарии12
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hohlomor_ce_garno 25 декабря 2018 | 08:41
Лука хочет чтобы Россия ему сама за газ платила !? )))))
tonight 25 декабря 2018 | 08:49
hohlomor_ce_garno: Смешно. Но если серьезно то цена для дружественной Белоруси должна быть низкая а не то Батька найдет газ в другом месте и пошлет Путина лесом
hohlomor_ce_garno 25 декабря 2018 | 08:53
tonight: 120 Для Баларуссии и 230 для Европы , где он найдет в другом месте ?
tonight 25 декабря 2018 | 09:01
hohlomor_ce_garno: А Прибалтика?
oldpartizan 25 декабря 2018 | 09:02
сегодня решается вопрос о белобИндеровцах?
маня дилигация и соловьиный помёт напряглись в ожидании?
ivar1964 25 декабря 2018 | 08:41
С одной стороны хочу пожелать Беларуси низко
lenin3 25 декабря 2018 | 08:45
А перед Кадыровым почему не извинился?
tonight 25 декабря 2018 | 08:54
lenin3: Зачем? Разве Кадыров ему поставляет газ?
ivar1964 25 декабря 2018 | 08:46
С одной стороны хотелось бы, чтобы Беларусь получила газ по такой цене, по которой она хочет. Однако, это может обойтись Беларуси слишком дорого в перспективе. Она и так чрезмерно зависит от Москвы, а тут еще один козырь в руках Кремля. Но Лукашенко в состоянии предвидеть будущее. Он живет сегодняшним днем. Он был и остается "совхозным Бонапартом".
prospero123 25 декабря 2018 | 08:52
Батька, видать, уже с литвой договорился про поставки спг с нового литовского терминала.
Потому и вспомнил, что Белоруссия всегда входила в Великое Княжество Литовское и не имела никакого отношения к Московии.
dimadima32 25 декабря 2018 | 09:00
На самом деле начинают смещать батьку. Путен хочет стать в 24 году президентом союзного гос-ва
tonight 25 декабря 2018 | 09:03
dimadima32: Но Батька же не дурак, понимает это