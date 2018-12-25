Путин и Лукашенко проведут сегодня встречу в Кремле, чтобы вновь попытаться найти решение по цене на газ

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут сегодня встречу в Кремле, чтобы вновь попытаться найти решение по цене на газ. Анонсируя это мероприятие, пресс-служба Кремля не конкретизировала повестку.

Предыдущая дискуссия, состоявшаяся в Санкт-Петербурге в начале декабря, ожидаемых результатов не дала. Более того, Александр Лукашенко выражал крайнее недовольство решением вопросов по устранению торговых барьеров в рамках Евразийского экономического сотрудничества. Он также критиковал механизм ценообразования на природный газ. Впоследствии Лукашенко принес извинения Владимиру Путину за излишне резкий тон, — напоминает ТАСС.