По случаю Рождества Папа Римский Франциск провел службу в главном католическом соборе в Ватикане

Она транслировалась по всему миру. Сегодня днем глава Римской католической церкви обратится к пастве с традиционным посланием «Граду и миру»

Все последние недели понтифик в своих проповедях призывал правильно воспринимать значение Рождества, не сводя его только к застолью и подаркам.