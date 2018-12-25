По случаю Рождества Папа Римский Франциск провел службу в главном католическом соборе в Ватикане
Она транслировалась по всему миру. Сегодня днем глава Римской католической церкви обратится к пастве с традиционным посланием «Граду и миру»
Все последние недели понтифик в своих проповедях призывал правильно воспринимать значение Рождества, не сводя его только к застолью и подаркам.
Комментарии5
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alis_kirs 25 декабря 2018 | 08:28
Всех католиков поздравляю с Рождеством Христовым!
ostapba 25 декабря 2018 | 08:36
alis_kirs: теперь и тебе дошло сквозо кастрюлю, почему поп растрига Гундяев не получил ответ от Папы??
По поводу православных дел....
Как говорится не до сук ему и не досуг даже..
vezdehod1 25 декабря 2018 | 08:40
У товарища Гундяева всё ещё впереди
ostapba 25 декабря 2018 | 08:43
vezdehod1: тамбовский волк ему товарищ??
Или и брянский даже??
alis_kirs 25 декабря 2018 | 08:59
ostapba: vezdehod1: Какие же мелкие и поганые у вас душонки, если вы начали тявкать в ответ на моё поздравление католиков с одним из главных христианских праздников?! Жалкие вы оба...