Александр Новак: Россия гарантирует поставку газа в Европу и без нового соглашения с Украиной
Россия гарантирует поставку газа в Европу и без нового соглашения с Украиной. Об этом министр энергетики Александр Новак заявил в интервью Коммерсанту. Он отметил, что перенос переговоров с Еврокомиссией и Киевом с декабря на январь не имеет принципиального значения.
Комментарии13
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apels 25 декабря 2018 | 08:24
Ну на месяц, конечно, проблемы нет. Однако договариваться придется, ибо альтернативы нет.
sg115 25 декабря 2018 | 08:26
apels:
Альтернативу строят полным ходом.
secondvenmud 25 декабря 2018 | 08:35
sg115: "полным ходом."
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Да слышали:"Собака лает, а караван идет." Но решает не старт, а финиш."
kapitonovih_37 25 декабря 2018 | 08:37
sg115: впрочем и туповатые каклы начинают понимать. что их трубу скоро действительно станут металломом...
"Укртрансгаз ожидает в 2019 году дефицит около 22 млрд грн из-за снижения тарифов на транзит газа"...
каклы тариф в двое на прокачку газа снизили...а газ транзитить через воровскую территорию желающих нема...
sisyin_gandonich 25 декабря 2018 | 08:35
apels: Дебило ты про какую альтернативу 3,14Zдишь? Для России фиолетово на транзит газа через Каклосраину, а вот для каклосраинцев это потеря халявных денег. Так что если Россия закроет транзит газа через Каклосраину, то поступит совершенно правильно, а таких как ты продажных ...лядей нужно закатывать в асфальт!
ostapba 25 декабря 2018 | 08:48
.......,..Чистый долг Газпрома взлетел до нового исторического рекорда в 2,433 триллиона рублей.
Доходы "Газпрома" от продажи газа в ЕС подскочили в 1,4 раза (до 1,7 трлн рублей). На внутреннем рынке за счёт повышения тарифов удалось собрать на 9% больше (508 млрд рублей), три четверти суммарной выручки (3,971 трлн рублей). Но всего этого оказалось недостаточно для неэффективного и амбициозного "народного достояния".
Из обшей выручки в 3,971 трлн рублей непомерные операционные расходы, которые взлетели на 14% и достигли 3,035 трлн рублей, "съели" все плюсы от крайнее благоприятной конъюнктуры, пишет finanz.ru. Из оставшейся прибыли в 947 млрд рублей, согласно отчету по МСФО, 83%, или 791 млрд рублей "Газпром" потратил на геополитические проекты в виде строек трубопроводов в Китай, Европу и в обход Украины.
Прибавить к этому обслуживание огромной общей задолженности "Газпрома", которая увеличилась на 101 млрд рублей, до 3,366 триллиона рублей, и получается по итогам полугодия "дыра" в бюджете холдинга. Минус 27 млрд рублей - таковы невесёлые итоги когда-то второй по капитализации компании в мире....
.....даже..
sisyin_gandonich 25 декабря 2018 | 08:32
А где новость про другана Мотьки Говнопольской с Ссырогой Пахабенко Игорюхе Моисейченке, который тростью отдубасил человека на ток шоу! Вот такие дружбаны у эхомудаковцев!!!!
vezdehod1 25 декабря 2018 | 08:37
Вонючку нужно продавать любым способом - иначе не будет "Зелёного запаса".
davi__koloradov 25 декабря 2018 | 08:42
рашкованские "гарантии" не стоят слюны, которой на них плюнули.
unprejudiced 25 декабря 2018 | 08:47
каклы если будут доплачивать России за то чтобы она газ через них пустила до старта Северного потока 2 и турецкого потока, то можно еще подумать об этом
ostapba 25 декабря 2018 | 08:58
unprejudiced: китай доплатит..
И то при условии если Россия будет поставлять Китаю не вонючий Ханты-Мансийский газ, который уже и так китайский..но пока он на хранении в тундре.
А норвежский с катарским..
По трубе СЕВЕРНО-ЛЕДОВИТО ЖЕЛТЫЙ поток..
В Пекине даже.
sisyin_gandonich 25 декабря 2018 | 09:16
ostapba: Каклосранец запасайся кизяком и своим пердячим газом - наступают трудные времена для Каклосраины!
prospero123 25 декабря 2018 | 08:58
Россия теперь живёт по формуле "нет газа - нет денег".
Долги Газпрома $42 млрд, активы на $47. Война в Сирии и на Донбассе не помогла.
Тут поневоле не будешь никаких Еврокомиссией и соглашений дожидаться.