Судебные приставы сопроводили в Москву гражданина США Джона Мартина, который в августе приплыл на лодке на Чукотку

Как передает Интерфакс, городской суд Анадыря принял решение, что иностранец будет размещен в центре временного содержания, пока не будут готовы документы, удостоверяющие его личность.

Джон Мартин был задержан российскими пограничниками в районе мыса Ньямби. Американец заявил, что решил отправиться на лодке в Китай, но попал в Россию.