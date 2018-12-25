Судебные приставы сопроводили в Москву гражданина США Джона Мартина, который в августе приплыл на лодке на Чукотку
Как передает Интерфакс, городской суд Анадыря принял решение, что иностранец будет размещен в центре временного содержания, пока не будут готовы документы, удостоверяющие его личность.
Джон Мартин был задержан российскими пограничниками в районе мыса Ньямби. Американец заявил, что решил отправиться на лодке в Китай, но попал в Россию.
Комментарии7
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yavernus 25 декабря 2018 | 08:26
Только американец мог перепутать Китай и Россию.
luger_max_otto 25 декабря 2018 | 08:28
"пока не будут готовы документы, удостоверяющие его личность"- он что, беспачпортный?
sisyin_gandonich 25 декабря 2018 | 08:41
luger_max_otto: Нет он амерский пидар также как ты каклосраинский пидарас)))))
sisyin_gandonich 25 декабря 2018 | 08:39
Плыл в Китай попал в Россию! Вот реально дебильные амеры, которых 98% Пиндостана!
sklar39 25 декабря 2018 | 08:43
sisyin_gandonich: Задержали в Августе. В Декабре везут в Москву для установления личности. И кто дебилы?
andreyoo 25 декабря 2018 | 08:53
sklar39: И кто дебилы?
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Думаю, дебилы:
- гражданин США Джон Мартин, который а) поперся в Китай, б) без документов, в) промазал.
- некто sklar39. Который из прочитанного не понял, что личность пациента установлена, а жлут документы.
zonda_3 25 декабря 2018 | 08:48
sisyin_gandonich:
Вот реально дебильные амеры, которых 98% Пиндостана!"
Выперднул высокодуховный ватник, опорожняя фунфырик и пошел блевать в дырку в досках