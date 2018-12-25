В Краснодарском крае в результате ДТП погибли шесть человек
Водитель небольшого фургона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. Сейчас выясняются обстоятельства аварии.
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Водитель небольшого фургона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. Сейчас выясняются обстоятельства аварии.
Комментарии1
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vitaly_my23 25 декабря 2018 | 08:22
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