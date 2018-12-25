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08:04, 25 декабря 2018

Бюст Тургенева установят после реставрации в библиотеке имени писателя

Это станет заключительной частью проекта, посвященного 200-летию классика.
Всего в юбилейном году библиотека провела около 70 мероприятий.

Комментарии

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vitaly_my23 25 декабря 2018 | 08:21


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