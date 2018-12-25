Бюст Тургенева установят после реставрации в библиотеке имени писателя
Это станет заключительной частью проекта, посвященного 200-летию классика.
Всего в юбилейном году библиотека провела около 70 мероприятий.
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Это станет заключительной частью проекта, посвященного 200-летию классика.
Всего в юбилейном году библиотека провела около 70 мероприятий.
Комментарии1
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vitaly_my23 25 декабря 2018 | 08:21
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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