Президент Путин встретится с руководством и профильными комитетами обеих палат парламента
Депутаты и сенаторы на встрече с главой страны подведут итоги работы в уходящем году. И обсудят приоритеты развития и совершенствования законодательства в новом, сообщила пресс-служба Кремля. В верхней палате перед встречей с Путиным рапортовали: Совет Федерации одобрил в этом году около шестисот законов. В том числе из социального блока, одобренные в прошлую пятницу, а также закон об отмене национального роуминга, сообщила Валентина Матвиенко.
Президент в прошлом году тоже встречался с руководством Госдумы и Совета Федерации и профильных комитетов обеих палат 25-го декабря. Тогда помимо обсуждения итогов деятельности парламента, глава страны озвучил несколько новых предновогодних инициатив. В частности, Путин предложил продлить срок амнистии капиталов и освободить предпринимателей, которые закрывают свой бизнес за границей, от выплаты 13-процентного налога. Президент Путин выступит с обращением Федеральному собранию уже в следующем году, уточнила пресс-служба Кремля.
Комментарии3
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vitaly_my23 25 декабря 2018 | 08:21
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Большую честь оказывает царь батюшка своим придворным "законодеятелям", а ведь мог бы и послать.
lion64__4 25 декабря 2018 | 08:48
Хорошо бы сдохли все участники в ходе мероприятия