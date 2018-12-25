Президент Путин встретится с руководством и профильными комитетами обеих палат парламента

Депутаты и сенаторы на встрече с главой страны подведут итоги работы в уходящем году. И обсудят приоритеты развития и совершенствования законодательства в новом, сообщила пресс-служба Кремля. В верхней палате перед встречей с Путиным рапортовали: Совет Федерации одобрил в этом году около шестисот законов. В том числе из социального блока, одобренные в прошлую пятницу, а также закон об отмене национального роуминга, сообщила Валентина Матвиенко.

Президент в прошлом году тоже встречался с руководством Госдумы и Совета Федерации и профильных комитетов обеих палат 25-го декабря. Тогда помимо обсуждения итогов деятельности парламента, глава страны озвучил несколько новых предновогодних инициатив. В частности, Путин предложил продлить срок амнистии капиталов и освободить предпринимателей, которые закрывают свой бизнес за границей, от выплаты 13-процентного налога. Президент Путин выступит с обращением Федеральному собранию уже в следующем году, уточнила пресс-служба Кремля.